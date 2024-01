Michał Zacharski: obrońcy będą kwestionować decyzje Dariusza Barskiego

Tak, i moim zdaniem takich wniosków o wyłączenie prokuratora może pojawić się niemało. A jeśli będzie ich dużo, to mogą stworzyć problem organizacyjny i przyczynić się do przedłużania postępowań. Niezależnie od tego, próby wyłączania prokuratorów w tej sytuacji skazane są raczej na niepowodzenie, chyba że uda się przy tym wykazać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności konkretnego prokuratora w danej sprawie. Pamiętajmy też, że wnioski o wyłączenie prokuratora rozstrzyga inny prokurator - bezpośrednio przełożony.

Które decyzje prokuratora Barskiego mogą być więc kwestionowane z powodzeniem?

Rozumiem, że chodzi o takie kwestionowanie decyzji prok. Barskiego, które ma przynieść jakąś korzyść konkretnej stronie procesu. Największe prawdopodobieństwo powodzenia w tym zakresie dostrzegam w związku z uczestnictwem prok. Dariusza Barskiego w procedurach skutkujących zarządzeniem kontroli operacyjnej. Fakt ten może stanowić podstawę kwestionowania legalności takiej kontroli, a w konsekwencji – legalności dowodów pozyskanych w ramach kontroli. Przy czym o tym każdorazowo będzie musiał rozstrzygnąć sąd w konkretnej sprawie. Znaczenie może mieć tu kwestia stosowania art. 168a k.p.k., który umożliwia dopuszczenie dowodu uzyskanego nielegalnie. Ten przepis jest jednak kontrowersyjny, uznawany słusznie przez część doktryny i orzecznictwa za niekonstytucyjny i niezgodny z Europejską Konwencją Praw Człowieka, a zatem jego stosowanie w sprawach, o których rozmawiamy, może być wątpliwe.

Czy takie same zarzuty stawiałby pan wobec przyszłych decyzji p.o. prokuratora krajowego Jacka Bilewicza? Według jednej ze stron sporu nie pełni on tej funkcji.

Uważam, że prok. Dariusz Barski został powołany na stanowisko prokuratora krajowego nieskutecznie. A pole do ewentualnego kwestionowania skuteczności rozstrzygnięć prok. Jacka Bilewicza pojawiłoby się tylko wówczas, gdyby okazało się, że powołanie Barskiego było zgodne z prawem.

Czy będzie pan składał wnioski związane z kwestionowaniem decyzji prokuratora krajowego?