12 stycznia 2024 roku Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało, że Prokurator Generalny odwołał ze stanowiska Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego ze względu na błędy popełnionego podczas jego powołania - były Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, który powołał Barskiego do Prokuratury Krajowej dokonał tego na podstawie przepisu, który już nie obowiązywał. Wobec tego przywrócenie prokuratora Barskiego w dniu 16 lutego 2022 roku nie wywołało skutków prawnych.

Co oznacza, że prokurator Barski nigdy nie mógł objąć stanowiska Prokuratora Krajowego, ponieważ znajdował się on w stanie spoczynku. Ze stanowiskiem Ministerstwa oraz Prokuratora Generalnego nie zgadza się zarówno Prokuratura Krajowa jako organ, ale także prezydent Andrzej Duda, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między nim a premierem i PG.

Mimo takiej eskalacji konfliktu, Adam Bodnar twierdzi, że nie zamierza wycofać się z podjętej decyzji względem Dariusza Barskiego. Wskazał przy tym, że przepis na podstawie, którego przywrócono prokuratora do służby czynnej ze stanu spoczynku miał miejsce na podstawie przepisu, który „obowiązywał dokładnie dwa miesiące”, podczas tworzenia nowej Prokuratury Krajowej, ale nie w 2022 roku, kiedy nastąpiło powołanie Barskiego na stanowisko w PK.

Jedna z wątpliwości, którą wzbudziła decyzja ministra Bodnara dotyczyła działań podjętych przez Dariusza Barskiego w czasie, gdy pełnił funkcję Prokuratora Krajowego wobec faktu iż stanowisko to miało nie być prawidłowo obsadzone — Adam Bodnar przekazał, że decyzje pozostają w mocy i nie można ich uznać za nieistniejące. To właśnie ten argument powołała Prokuratura Krajowa: Kompletnie nielogiczne rozumowanie tego rodzaju może rodzić niebezpieczeństwo kwestionowania ważności i skuteczności wszystkich decyzji podjętych w okresie sprawowania funkcji przez Prokuratora Krajowego, począwszy od decyzji o charakterze organizacyjnym, finansowym, osobowym po decyzje procesowe podjęte w konkretnych postępowaniach, w konsekwencji prowadząc do zakwestionowania ważności tych postępowań oraz wywołując szkodę dla obywateli, których interesów te postępowania dotyczyły, a zwłaszcza ofiar przestępstw.