Dziekan lubelskiej ORA zachęca do zbierania podpisów dla byłego prezesa NRA

Dużo emocji wzbudziło też powołanie się na uchwałę Krajowego Zjazdu Adwokatury z czerwca tego roku zobowiązujące członków samorządu do „szerzenia świadomości prawnej w społeczeństwie i informowania obywateli o znaczeniu udziału w wyborach oraz dokonywaniu wyborów zgodnych z wartościami konstytucyjnymi, wartościami europejskimi, prawami i wolnościami osobistymi, poszanowaniem praw mniejszości, pozostaniem Polski w Unii Europejskiej oraz gwarancją rządów prawa i przestrzegania praworządności.” Dziekan napisał nawet, że zwraca się do członków izby „w wykonaniu tej uchwały", co mogło być odebrane jako obowiązek wzięcia udziału w zbieraniu podpisów. Paragraf 63 Kodeksu Etyki Adwokackiej stanowi przecież, że adwokat zobowiązany jest stosować się do obowiązujących uchwał samorządu.

– W treści maila przywołałem to, co obowiązuje wszystkich adwokatów i aplikantów, czyli uchwałę Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu z czerwca tego roku, w której jasno wskazano kryteria, jakie powinny towarzyszyć kandydaturom: gwarantowanie rządów prawa i przestrzeganie praworządności, szacunek dla wartości konstytucyjnych, wartości europejskich, poszanowanie praw i wolności osobistych, ochronę praw mniejszości – tłumaczy Bartosz Przeciechowski – Podpisanie listy poparcia dla mec. Treli nie blokuje możliwości podpisania jej też innym kandydatom. Od nikogo też oczywiście nie wymagam jej podpisania. Uchwałę przywołuję wskazując na kryteria, jakie powinny odnosić się do kandydatów. W mojej ocenie ten kandydat spełnia wszystkie te kryteria. Uznałem więc za słuszne, by lubelskie środowisko adwokackie rozważyło, czy warto takiego kandydata przedstawić lubelskim wyborcom – podsumowuje.