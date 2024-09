Czym jest premia roczna dla żołnierza WOT?

WOT wprowadza system premii rocznych dla swoich żołnierzy. Na czym ona polega? „Premia roczna, czyli nagroda roczna dotyczy żołnierzy OT, którzy pełnią terytorialną służbę wojskową przez okres co najmniej 3 lat. Po upływie tego czasu przysługuje im nagroda w wysokości 30 proc. sumy dodatków za gotowość bojową przyznanych po trzecim roku (i kolejnych latach) pełnienia terytorialnej służby wojskowej, za który nagroda roczna przysługuje. Nagroda zostanie wypłacona w pierwszym kwartale kolejnego roku. Wprowadzenie nagrody rocznej na stanowić czynnik motywacyjny do terminowego pełnienia służby zgodnie z kalendarzem szkoleń rotacyjnych, ponieważ to od frekwencji żołnierza uzależnione jest przyznanie dodatku za gotowość bojową, który stanowi podstawę do naliczenia proponowanej nagrody” – tłumaczy nam ppłk. Robert Pękala.

Jak uatrakcyjnić aktywną rezerwę

Równolegle trwają prace związane z uatrakcyjnieniem służby w aktywnej rezerwie. Nad szczegółowymi rozwiązaniami pracuje Sztab Generalny WP. Ich celem ma być „zrównaniu uprawnień żołnierzy aktywnej rezerwy z uprawnieniami żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową”.

Sztab Generalny WP planuje m.in., że żołnierze rezerwy otrzymają pomoc w zakresie przekwalifikowania i doradztwa zawodowego. Mieliby też dostęp do służby zdrowia w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra obrony narodowej „z uprawnieniem korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością”. Te wszystkie bonusy w zasadzie już obowiązują. Dodatkowo będą mogli korzystać – jak pozostali wojskowi – z karty wojskowej rodziny, nad którą trwają teraz prace w MON. Żołnierze rezerwy aktywnej będą mogli dostać do domu komplet umundurowania i ekwipunek wojskowy, w którym mają się stawić do służby w jednostce. Trwają też prace nad specjalnym bonusem finansowym, na podobieństwo do środków wypłacanych za tzw. gotowość, które otrzymują teraz żołnierze TSW WOT. W tym zakresie nie ma jednak jeszcze szczegółów.

Magnesem, który może przyciągnąć do aktywnej rezerwy, może być skierowanie takich żołnierzy na specjalistyczne kursy z umiejętności przydatnych dla Sił Zbrojnych, „co pozwoli na rozwinięcie ich kompetencji oraz modelowanie dalszej kariery”. Armia je sfinansuje z własnego budżetu. Mogą się także starać o tzw. świadczenie rekompensujące utratę zarobków, zapomogę w przypadku zdarzenia losowego lub o nagrodę uznaniową.

Kim są żołnierze aktywnej rezerwy

Żołnierzem aktywnej rezerwy może zostać każdy ochotnik rezerwista (czyli osoba po złożonej przysiędze wojskowej), jeśli nie skończył 60 lat lub 63 lat, gdy jest podoficerem albo oficerem. Żołnierz pełni wówczas służbę na podstawie powołania na czas nieokreślony, a jednocześnie pracuje w cywilu. Musi się stawić w jednostce wojskowej raz na kwartał, na co najmniej dwa dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo na 14 dni, co najmniej raz na trzy lata.