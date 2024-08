– Blisko 400 żołnierzy 24 godziny na dobę szuka jakichś śladów po dronie lub dwóch dronach, jak niektórzy mówią, ale do tej pory nie ma 100-procentowej pewności, że one wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną – mówił premier Donald Tusk. Zastrzegł, że mamy do czynienia z „domniemanym incydentem”. – Nie wiemy, czyje były. Jeśli w ogóle były – dodał.

26 sierpnia w przestrzeń powietrzną Polski miał wtargnąć niezidentyfikowany obiekt powietrzny – prawdopodobnie dron kamikadze Shahed. Stało się to w czasie zmasowanego ataku Rosji na obiekty w Ukrainie, w tym przy granicy z Polską. Zaatakowana została m.in. elektrownia w przygranicznym Czerwonogrodzie.

Ile rosyjskich dronów wleciało nad terytorium Polski

Z informacji Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wynika, że tego dnia pojawiły się na monitorach stacji radiolokacyjnych dwa ślady. Pierwszy o godz. 6.43. Ten obiekt był monitorowany przez 33 minuty. Potem prawdopodobnie statek bezzałogowy został uziemiony, czyli rozbił się, albo zniżył wysokość i opuścił Polskę. Z naszych informacji wynika, że mniej więcej 20 minut później, czyli po godz. 7 rano, pojawił się na monitorze drugi ślad, ale bardzo szybko zanikł. Nie ma pewności, czy to było tzw. echo, czy faktycznie coś do nas wleciało.

W miejsce, gdzie mogło dojść do naruszenia granicy, przyleciały dwa polskie samoloty F-16 oraz dwa amerykańskie F-35, które stacjonują w bazie w Łasku. Pojawił się też śmigłowiec wojskowy. Chociaż dowódca operacyjny gen. dyw. Maciej Klisz był gotowy do zestrzelenia intruzów, nie zdecydował się, bo nie zostali oni dostrzeżeni przez pilotów.