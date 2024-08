Dron wleciał od strony Ukrainy. Dowództwo operacyjne: trwają poszukiwania

Dowódca jednocześnie stwierdził, że w tej chwili nie ma pewności czy obiekt spadł, czy opuścił terytorium Polski. – Poszukiwania będą prowadzone do skutku – zapowiedział.

Naruszenia polskiej przestrzeni przez rosyjskie rakiety

To już kolejny przypadek naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty. 16 grudnia 2022 r. rosyjska rakieta spadła w okolicach Zamościa koło Bydgoszczy, a została odnaleziona dopiero na wiosnę następnego roku. 29 grudnia 2023 r. ok. godz. 7 doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Dowódca operacyjny podał wtedy, że „rakieta, obiekt, który przebywał w polskiej przestrzeni powietrznej, przebywał niecałe trzy minuty na terytorium Polski i opuścił przestrzeń powietrzną po tych trzech minutach”. Obiekt wleciał nad Polskę na odległość ok. 40 km od granicy.

Do kolejnego incydentu doszło 24 marca 2024 r., gdy w polskiej przestrzeni powietrznej rakieta przebywała przez 39 sekund i zawróciła w kierunku Ukrainy. Doszło do tego w okolicach Oserdowa w województwie lubelskim.

W poniedziałek rano rosyjskie siły powietrzne dokonały zmasowanego ataku na Ukrainę m.in. z użyciem bombowców strategicznych Tu-95, które wystrzeliły rakiety manewrujące na terytorium Ukrainy. W związku ze wzmożoną aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej „aktywowano polskie i sojusznicze statki powietrzne” – podało dowództwo operacyjne.