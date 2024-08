Czytaj więcej Biznes Prywatne firmy wyprodukują polską amunicję? Kontrakt PiS na 14 mld zł Portal Onet twierdzi, że w ubiegłym roku rząd PiS wybrał trzy podmioty prywatne do produkcji polskiej amunicji, mimo że - zdaniem dziennikarzy Onetu - nie posiadają w tym zakresie doświadczenia. Portal donosi, że były premier Mateusz Morawiecki tydzień przed dymisją podpisał tajną uchwałę, zgodnie z którą do spółek ma popłynąć około 14 mld zł.

Zupełnie niezrozumiałe jest, na co zwrócił uwagę w komentarzu Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”, że przy tej okazji „zbyt lekką ręką podaje się w wątpliwość udział w tym projekcie firm prywatnych”. Tymczasem, dodaje Chrabota, „to nie firmy krzaki, tylko poważni i sprawdzeni w boju kontrahenci polskiego sektora obronnego”.

Amunicja potrzebna na wypadek agresji Rosji

A fakty są takie, że musimy mieć zapas amunicji na wypadek agresji Rosji, tym bardziej że politycy zapowiadają możliwość konfliktu zbrojnego w perspektywie 3–4 lat. Do zwiększenia produkcji amunicji namawiała nas Komisja Europejska. To jest konsekwencją wojny na Ukrainie. Warto dodać, że ok. 70 proc. strat obydwu stron powstaje w wyniku ognia artyleryjskiego.

O tym, jaka jest skala wykorzystania takiej amunicji, świadczą cząstkowe dane podawane przez Ukrainę, szacunki analityków oraz wywiadu na temat zużycia jej przez Rosję. Według ukraińskiego Sztabu Generalnego Rosja wystrzeliwała w 2022 r. przeciętnie ok. 40 tys. sztuk amunicji dziennie. Tymczasem Ukraina tylko 4 tys. nabojów.

Wyprzedzając kraje Zachodu, Putin przestawił gospodarkę na tory wojenne i jest na dobrej drodze do produkcji 2 mln pocisków artyleryjskich rocznie

Analitycy szacują, że Ukraina przystąpiła do obrony przed rosyjskim atakiem w 2022 r. z zapasem amunicji wystarczającym na dwa miesiące intensywnych działań wojennych. Reszta była kupowana na wolnym rynku lub przychodziła w dostawach od krajów, które ją wsparły. W pewnym momencie Ukraina zaapelowała do UE o wysyłanie do Kijowa 250 tys. pocisków artyleryjskich miesięcznie, aby złagodzić krytyczne niedobory. Zdaniem przedstawicieli ukraińskiego rządu armia tego kraju powinna mieć minimalnie zabezpieczone co najmniej 356 tys. pocisków miesięcznie.