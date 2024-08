Zalana trasa S8 w Warszawie. Rafał Trzaskowski: Wszystko zostało zrobione, jak powinno

- Ponawiam apel, żeby korzystać z komunikacji miejskiej - powiedział zaznaczając, że komunikacja szynowa "działa bez zarzutu". Trzaskowski przekazał, że w związku z opadami, podtopieniami i zalaniami odebrano ponad tysiąc zgłoszeń. - W kilku miejscach sytuacja jest trudna - przyznał.

Ponownie zalana trasa S8. Trzaskowski tłumaczy

To nie pierwszy raz, kiedy trasa S8 znalazła się pod wodą. Prezydent Warszawy został zapytany o ten fakt. - To nie jest droga miejska, natomiast jesteśmy gotowi do współpracy - oświadczył. Dodał, że "nie będzie przerzucania się odpowiedzialnością". - Stoimy na stanowisku, że jeśli chodzi o MPWiK, wszystko zostało zrobione tak, aby nie dochodziło do tego typu zdarzeń, natomiast deszcze ulewne tym się charakteryzują, że powodują takie a nie inne skutki - dodał. Powtórzył, że trasy S8 i S7 nie są odpowiedzialnością miasta.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji