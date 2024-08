Tak wygląda pierwszy F-35 dla polskiej armii. "Mamy to"

W 2020 roku Polska zamówiła 32 myśliwce F-35 – kontrakt, obejmujący także m.in. pakiet logistyczny i szkoleniowy – jest wart 4,6 mld dolarów (ok. 17,75 mld złotych). W momencie podpisywania był to drugi w historii największy kontrakt na dostawę uzbrojenia dla polskiej armii.

Ile jest wart jeden myśliwiec F-35, czyli polski „Husarz”?

Jeden samolot F-35 wyceniany jest na ok. 87 mln dolarów (ok. 335 mln złotych). Rocznie do Polski ma trafiać od czterech do sześciu takich myśliwców. Wszystkie zakontraktowane myśliwce mają trafić do Polski do 2030 roku.



Polskie myśliwce F-35 będą nosić nazwę „Husarz” (myśliwce F-16 nazywa się w Polsce „Jastrzębiami”).



„Ani Rosja, ani Białoruś nie posiadają maszyn o nawet zbliżonych parametrach. Ku chwale ojczyzny!” - pisał w serwisie X po prezentacji pierwszego polskiego F-35 wiceminister obrony, Cezary Tomczyk.