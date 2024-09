Syreny strażackie będą miały inny sygnał. Co się zmieni?

W komendach powiatowych i wojewódzkich PSP stanowiska kierowania będą miały szyfrowany dostęp do systemu, ale także będą mogli z tej sieci korzystać samorządowcy, np. aby informować o lokalnych zagrożeniach.

Doświadczenia ukraińskie

Obecnie sygnał jest wzbudzany głównie drogą radiową. W przyszłości system syren będzie korzystać z technologii LoRaWAN oraz cyfrowej łączności radiowej (DMR), jak również z sieci GSM. LoRaWAN umożliwia transmisję danych przy minimalnym poborze energii, a jej zasięg wynosi nawet kilkanaście kilometrów. Co istotne, korzystanie z tej technologii nie wiąże się z opłatami licencyjnymi za częstotliwości. Dodatkowo do sieci LoRaWAN można podłączyć inne urządzenia z kategorii IoT (Internet of Things), co pozwala na monitorowanie i zarządzanie różnorodnymi sensorami i systemami w czasie rzeczywistym. W tym zakresie wykorzystywane są także doświadczenia strony ukraińskiej.

– Realizacja założeń projektu związana z modernizacją systemu ostrzegania i alarmowania prowadzona jest od 2023 roku, a jego zakończenie planowane jest na koniec roku 2025. Obecnie trwają prace nad budową sieci teleinformatycznej, natomiast wymiana urządzeń i instalacja paneli fotowoltaicznych rozpoczną się na początku przyszłego roku – podkreśla Jacek Bugaj.

Syreny strażackie będą miały możliwość przekazywania komunikatów

Mariusz Lenartowicz dodaje, że nowy system pozwoli również na przekazywanie komunikatów głosowych do ludności, na przykład w przypadku zagrożenia powodziowego, pożarowego czy ataku z powietrza. W przyszłości z systemu tego będą mogły korzystać także samorządy. Nowy system będzie umożliwiał także integrację np. z aplikacją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wysyłającą powiadomienia SMS. Projekt ten jest finansowany ze środków KPO.

– Zakładamy, że ten system będzie rozwijany w kolejnych jednostkach OSP, tym bardziej że został wysoko oceniony przez MSWiA i wpisuje się w projektowaną ustawę o ochronie ludności – dodaje Mariusz Lenartowicz. Na tym projektem trwają prace w rządzie. Niebawem powinien trafić do Sejmu.