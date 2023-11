Gen. Mirosław Różański krytykuje rządowe zakupy broni. Mówi o „manii wielkości” polityków PiS

Mania wielkości napędza polskie zbrojenia? Gen. Różański krytykuje

Generał Mirosław Różański powiedział w rozmowie z „FAZ”, że „zdolność do analizy polityków PiS była ograniczona. Chodziło im raczej o to, aby pokazać w kraju zdolność do działania”.

- Mogło też chodzić o manię wielkości. Obawiam się, że wizja największej armii lądowej jest hasłem populistycznym – dodał generał. Gnauck zwrócił uwagę, że Różański robi teraz polityczną karierę i został senatorem z ramienia Trzeciej Drogi.

Zdaniem generała zapotrzebowanie na broń powinien określać sztab generalny, a nie politycy. Różański przyznał, że istnieje luka w obronie przeciwlotniczej i rozpoznaniu. Polska kupiła nowoczesną wersję systemy Patriot. Pierwsze baterie będą gotowe do użycia w tej zimie. Generał ocenił pozytywnie gest Berlina – rozlokowanie w Polsce niemieckich baterii Patriot, które broniły wschodniej granicy.

Gnauck przypomniał, że początkowo rząd PiS „wysyłał irytujące sygnały” w reakcji na niemiecką propozycję. Był też przeciwny udziałowi Polski we wspólnej europejskiej obronie przeciwlotniczej. Różański jest zwolennikiem przystąpienia Polski do tego projektu.

Gen. Różański: Wyrzutnie z USA, rakiety z Korei Południowej? Dlaczego?

„FAZ” zwraca uwagę na zamiary kupna blisko 500 wyrzutni rakietowych HIMARS. Różański uważa, że polska armia powinna dysponować takim sprzętem, jednak przewiduje, że negocjacje o cenie oraz produkcja wyrzutni potrwa kilka lat. - A jeśli kupuje się w Ameryce, to dlaczego jeszcze sprowadza się rakiety Chunmoo z Korei Południowej? – pyta generał.