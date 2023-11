Ewakuacja Polaków ze Strefy Gazy. Co wynika z operacji Neon-E

Szef tej komórki Jacek Siewiera osobiście zaangażował się w rozmowy ze swoim izraelskim odpowiednikiem Cachim Hanegbim na temat ewakuacji Polaków ze Strefy Gazy.

– Prezydentowi Andrzejowi Dudzie zależy na tym, aby każdy obywatel wiedział, że bez względu na miejsce na świecie i sytuację, w której się znajdzie, państwo polskie się o niego upomni – stwierdził. Niebawem po jego wizycie w Izraelu pierwsza grupa Polaków przeszła przejście graniczne w Rafah i znalazła się na terytorium Egiptu.

Ewakuacja z Izraela w ramach operacji wojskowej Neon

Wydaje się, że był to najtrudniejszy moment ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu od momentu, gdy Hamas zaatakował Izrael. Na początku października wojsko przeprowadziło operację od kryptonimem Neon. Dobę po eskalacji sytuacji w Izraelu do Tel Awiwu poleciały wojskowe samoloty C-130 Hercules, Boeing 737 i C-295M CASA. Żołnierze ewakuowali Polaków z Tel Awiwu na Kretę do Chanii, skąd turyści wrócili do kraju samolotami rejsowymi. W sumie wróciło w ten sposób z Izraela ponad 1 500 osób.

Operacja ta pokazała, że wojsko jest w stanie szybko zgromadzić odpowiednie środki i przeprowadzić operację w warunkach kryzysowych.

Komandosi GROM osłaniają ewakuację z Afganistanu

Wojskowi doświadczenie zdobywali w sierpniu 2021 roku, gdy zapadła decyzja o ewakuacji Afgańczyków współpracujących w przeszłości z naszym wojskiem z Kabulu. To byli m.in. tłumacze, przewodnicy, współpracownicy polskich dyplomatów. Samoloty transportowe wahadłowo operowały z lotniska w Kabulu kontrolowanym przez wojska sojusznicze, do bazy przesiadkowej w Nawoi w Uzbekistanie. Stamtąd wylatywały samoloty rejsowe LOT-u do Warszawy.