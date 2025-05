To sedno wtorkowego wyroku pięcioosobowego składu Trybunału Konstytucyjnego, który jednak zaznaczył, że można mieć zastrzeżenia do samego pisania uzasadnień takich odmów, ale ta sprawa nie należy do kompetencji TK.

Kwestia ta wynikła w sprawie, w której sąd okręgowy i apelacyjny zasądziły od pozwanych (autorów skargi konstytucyjnej) 100 tys. zł w skomplikowanej sprawie o zwrot zaliczek wpłaconych im na poczet przekazania powodowi mieszkania, bo formalnej sprzedaży nie było. Sąd Najwyższy z kolei oddalił ich skargę kasacyjną na tzw. przedsądzie bez merytorycznego rozpoznania, wskazując w krótkim uzasadnieniu, że nie przedstawili oni pogłębionego wywodu prawnego uzasadniającego ich wątpliwości i nie wskazali zasadności preferowanego sposobu rozstrzygnięcia.

Kiedy Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną

Zgodnie z art. 398 (9) § 1 i 2 kodeksu postępowania cywilnego przedsąd polega na tym, że SN przyjmuje skargę kasacyjną do merytorycznego rozpoznania, tylko jeżeli w danej sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, potrzeba jest wykładni przepisów budzących poważne rozbieżności w orzecznictwie sądów lub zachodzi nieważność postępowania, lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania SN orzeka na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego. Dopiero orzecznictwo dodało, że odmowa wymaga krótkiego podania motywów wydania takiej decyzji.