Wprowadzając obecne ograniczenia w art. 203[1] k.p.c., projektodawcy nie kryli, że ich głównym celem było przeciwdziałanie obstrukcji procesowej. – Praktyka sądowa wskazuje, że zarzut ten nader często stanowi jedynie wybieg procesowy pozbawiony podstawy faktycznej. Broniący się pozwany z braku innych zarzutów oświadcza, że wierzytelność, której odeń żąda powód, została zaspokojona poprzez potrącenie jej z inną wierzytelnością wzajemną. Wtedy sąd musi najpierw skłonić pozwanego do udzielenia jakichkolwiek wiadomości o tym potrąceniu i jego podstawach, a następnie przeprowadzić w tym zakresie postępowanie dowodowe – zaś pozwany stara się, by trwało ono jak najdłużej. Bezpodstawność takiego zarzutu zostaje z reguły ostatecznie zdemaskowana – ale skutek w postaci zwłoki w postępowaniu, a tym samym odwleczeniu obowiązku zapłaty, zostaje osiągnięty – argumentowali projektodawcy.

Wyrok z zastrzeżeniem, czyli potrącenie w drugim etapie postępowania

Teraz Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, która przygotowała projekt nowelizacji k.p.c., proponuje kompletne przemodelowanie instytucji potrącenia, tak by z jednej strony zdjąć niepotrzebne ograniczenia, a z drugiej wyeliminować ryzyko obstrukcji. Znikną więc obecne ograniczenia przedmiotowe i czasowe. Nowelizacja przewiduje też, że jeżeli zasadność zarzutu potrącenia jest wątpliwa, sąd będzie mógł wydać wyrok uwzględniający powództwo, podlegający zaskarżeniu na zasadach ogólnych, a rozstrzygnięcie zarzutu potrącenia pozostawić do drugiego etapu postępowania. To oznacza, że zgłoszenie takiego zarzutu przez pozwanego nie musi odsunąć w czasie wyrokowania. Sąd będzie mógł – nie musiał – wydać osobne rozstrzygnięcie uwzględniające powództwo w postaci tzw. wyroku z zastrzeżeniem. Kwestia spornego roszczenia zgłoszonego do potrącenia będzie mogła być rozpoznana później.

– W takiej sytuacji sąd będzie też mógł odpowiednio zastosować normę z art. 388 k.p.c., przewidującą możliwość wstrzymania wykonania orzeczenia. Wówczas roszczenie strony powodowej będzie rozsądzone, a także, w zależności od sytuacji, zdatne do egzekucji bądź wstrzymane do czasu przesądzenia zasadności roszczenia zgłoszonego do potrącenia. Z kolei późniejsze uwzględnienie zarzutu potrącenia będzie wiązać się z uchyleniem wyroku z zastrzeżeniem i oddaleniem powództwa. Proponowane rozwiązania uwzględniają zarówno interesy strony powodowej, jak i pozwanej, która dokonuje potrącenia – mówi prof. Tadeusz Zembrzuski z katedry postępowania cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW.

Możliwość potrącenia. Ułatwienie czy mnożenie postępowań?

Jak podkreśla, proponowane rozwiązania ograniczają rozdźwięk między instytucją potrącenia na gruncie prawa materialnego i procesowego. – Po zmianach wprowadzonych w 2019 roku na gruncie materialnoprawnym pozwany mógł złożyć oświadczenie o potrąceniu, co wynika z art. 498 kodeksu cywilnego, jednak na gruncie prawa procesowego, na skutek wprowadzonych ograniczeń z art. 203[1] k.p.c., takie działanie mogło okazać się nieskuteczne. Prowadziło to do niepożądanych sytuacji, w których strona pozwana w następstwie funkcjonujących ograniczeń w zakresie podnoszenia zarzutu potrącenia wytaczała powództwo opozycyjne z art. 840 k.p.c. dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego, kiedy sprawa trafiała już do komornika – dodaje prof. Zembrzuski.

Jego zdaniem, choć proponowane nowe rozwiązanie – czerpiące z doświadczeń austriackich czy niemieckich – na pierwszy rzut oka może wydawać się bardziej złożone, pozbywając się sztywnych i nadmiernych procesowych ograniczeń, pozwoli w elastyczny, a jednocześnie racjonalny sposób rozstrzygnąć wzajemne roszczenia w jednym postępowaniu.