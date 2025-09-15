Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Ubezpieczyciele nie chcą ubezpieczać powodzian. Minister Marcin Kierwiński zapowiada interwencje

Choć minął już rok od tragicznej powodzi na Dolnym Śląsku, wciąż wielu poszkodowanych nie otrzymało należnego odszkodowania od ubezpieczycieli. Ci, którzy odbudowali już swoje domy, mają kłopot z ponownym ich ubezpieczeniem. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział interwencje.

Publikacja: 15.09.2025 18:45

Ubezpieczyciele nie chcą ubezpieczać powodzian. Minister Marcin Kierwiński zapowiada interwencje

Foto: PAP

Dorota Gajos-Kaniewska

MSWiA przypomina, że podczas ubiegłorocznej powodzi zniszczonych zostało 5 tysięcy budynków mieszkalnych i tysiąc budynków gospodarczych. Rząd zaangażował ponad 8 mld złotych na pomoc poszkodowanym, odbudowę po powodzi i zwiększenie bezpieczeństwa. Pieniądze te wykorzystane zostały w ramach blisko 30 instrumentów wsparcia dla różnych grup mieszkańców terenów dotkniętych klęską żywiołową. Samo MSWiA, jako dysponent rezerwy budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, uruchomiło 2 mld zł, z czego połowa trafiła do poszkodowanych w formie zasiłków na zakup niezbędnych rzeczy, a także na remonty mieszkań i domów.

Czytaj więcej

Szef MSWiA Marcin Kierwiński
Klęski żywiołowe
Rok odbudowy po powodzi. Marcin Kierwiński podsumowuje

Ubezpieczyciele nie wypłacają odszkodowań i nie chcą ubezpieczać domów powodzian

Teraz wielu powodzian chce ubezpieczyć odbudowane budynki, ale natrafiają problemy. Ubezpieczyciele odmawiają zawarcia umowy ubezpieczenia albo windują koszty polis. W jednym przypadku cena polisy obejmującej prywatny dom wzrosła z 8 do 96 tys. zł. W Stroniu Śląskim za ubezpieczenie budynków gminnych zażądano 5 mln zł, choć przed powodzią polisa kosztowała 30 tys. zł.

Czytaj więcej

Miasto Lądek Zdró rok po powodzi. Powódź w roku 2024 w Polsce w województwach dolnośląskim, opolskim
Gospodarka
Złote góry dla powodzian. Lądek-Zdrój rok po potopie

Marcin Kierwiński, który jest także ministrem odpowiedzialnym za odbudowę po powodzi, powiedział w Polsat News, że  będzie rozmawiał o tym z prezesem PZU i szefem resortu aktywów państwowych Jakubem Jaworowskim. - Jeśli jakaś firma chce zarabiać na nieszczęściu ludzi, państwo zareaguje – zapewnił. Przyznał, że choć rząd nie może bezpośrednio wpływać na rynek ubezpieczeniowy, nie pozwoli na nadużycia ze strony przedsiębiorców – firm ubezpieczeniowych. Nie wskazał jednak, jak zamierza to zrobić.

Reklama
Reklama

Do osób, które spotkały się z odmową wypłaty środków z ubezpieczenia po ubiegłorocznej powodzi zaapelował, by każdy taki przypadek zgłaszały do Rzecznika Finansowego lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  – Każda sprawa jest bardzo indywidualna. Każda dotyczy zupełnie innego obiektu, innej decyzji ubezpieczyciela. Więc ja wolę rozmawiać o szczegółowych decyzjach. Mieliśmy kilka bardzo szczegółowych informacji i w każdej takiej sprawie interweniowaliśmy w trybie indywidualnym – stwierdził minister Marcin Kierwiński w rozmowie z Polskim Radiem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Klęski Żywiołowe Powodzie Osoby Marcin Kierwiński Ubezpieczenia i Odszkodowania

MSWiA przypomina, że podczas ubiegłorocznej powodzi zniszczonych zostało 5 tysięcy budynków mieszkalnych i tysiąc budynków gospodarczych. Rząd zaangażował ponad 8 mld złotych na pomoc poszkodowanym, odbudowę po powodzi i zwiększenie bezpieczeństwa. Pieniądze te wykorzystane zostały w ramach blisko 30 instrumentów wsparcia dla różnych grup mieszkańców terenów dotkniętych klęską żywiołową. Samo MSWiA, jako dysponent rezerwy budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, uruchomiło 2 mld zł, z czego połowa trafiła do poszkodowanych w formie zasiłków na zakup niezbędnych rzeczy, a także na remonty mieszkań i domów.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Jest opinia rzecznika generalnego TSUE ws. WIBOR-u. Wstrząśnie bankami?
Konsumenci
Jest opinia rzecznika generalnego TSUE ws. WIBOR-u. Wstrząśnie bankami?
Ustalenie wartości udziału osobistych starań konkubenta w powstaniu majątku wspólnego bywa często tr
Prawo rodzinne
Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok dla konkubentów. Muszą się rozliczyć jak po rozwodzie
Inspektor pracy zamieni samozatrudnienie na etat - co wtedy z PIT, VAT i ZUS?
Podatki
Inspektor pracy zamieni samozatrudnienie na etat - co wtedy z PIT, VAT i ZUS?
W sądach pojawią się togi z białymi lub złotymi żabotami. Wiemy, kto je włoży
Zawody prawnicze
W sądach pojawią się togi z białymi lub złotymi żabotami. Wiemy, kto je włoży
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Rzecznik dyscyplinarny sędziów „na uchodźstwie”. Jak minister chce ominąć ustawę
Reklama
Reklama
e-Wydanie