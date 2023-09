Kolej na progu wielkich zmian

Zapytany o to, czy kolej stać na tak wielkie inwestycje, jakich będzie wymagał rozwój transportu kolejowego, Andrzej Olszewski, członek zarządu PKP S.A. wskazał, że suma bilansowa w Grupie PKP to ponad 29 mld zł. - Kapitały własne w grupie PKP wynoszą ponad 12,4 mld zł, przychody ze sprzedaży w 2022 r przyniosły blisko 10,8 mld zł, EBITDA 1,8 mld zł, zysk netto – blisko 400 mln zł – wyliczał Olszewski. Jak wskazał, blisko połowa, bo 49 proc. przychodów Grupy to są przewozy towarowe, ok 36 proc. – przewozy pasażerskie, pozostałe przychody pochodzą z wynajmu powierzchni i innych rodzajów działalności.

Zdaniem Andrzeja Olszewskiego, głównym wyzwaniem inwestycji kolejowych jest fakt, iż są one długoterminowe. Okres zwrotu inwestycji trwa nawet 25 lat, więc nie jest to biznes, który jest w stanie samodzielnie wypracować niezbędne nakłady.

- Zamawiający przewozy musi podpisywać długoterminowe kontrakty, właśnie po to by inwestycje w tabor mogły się zwrócić, z umowy mogły być jakimś źródłem zabezpieczenia. Obecnie tabor jest finansowany głównie ze środków unijnych. To dofinansowanie, dochodzące do 85 proc., powoduje, że przewoźnik nie jest zainteresowany kupnem taboru po cenie rynkowej – mówi członek zarządu PKP SA. Kolej ma wiele źródeł finansowania swoich inwestycji. Oprócz wsparcia rządowego, to także komercyjne kredyty. - Mocno współpracujemy z EBI, nasze spółki finansują przez ten bank zakupy taboru lub rozwój infrastruktury. Te kredyty uwzględniają dłuższy okres zwrotu z inwestycji – mówił Olszewski.

Inwestycje w kolej mają za zadanie przejąć część pasażerów z ruchu samochodowego, zdaniem Tomasza Gontarza, prezesa PKP Intercity – to już się zaczęło w ubiegłym roku dzięki wysokim cenom paliwa. - Każdy miesiąc w tym roku jest najlepszy w historii spółki. Po raz pierwszy także przebiliśmy w lipcu i sierpniu magiczną granicę 7 mln pasażerów miesięcznie. To gigantyczne liczby, potencjał przewożonych pasażerów się zwiększa – mówił Gontarz i podał, że PKP Intercity w ciągu pierwszych 8 miesięcy 2023 r. przewiozła 45 mln pasażerów, czyli 8 mln więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem, a 2022 r. i tak był absolutnie rekordowy i przyniósł 59 mln pasażerów.

- Mamy potencjał, by polska kolej przewoziła 600-700 mln osób, w zeszłym roku przewiozła ok 342 mln pasażerów. To jest uwarunkowane zakończeniem inwestycji infrastrukturalnych, poprawieniem przepustowości w węzłach aglomeracyjnych i zakupem taborów, bo tych pociągów musi być więcej – mówił Gontarz.

Dariusz Seliga, prezes PKP Cargo, jest spokojny o popyt na usługi swojej spółki, ponieważ europejski Zielony Ład wymusza na wszystkich do 2050 r. by 75 proc. transportu lądowego szło koleją. PKP Cargo jest na etapie przezbrajania spółki, dziś żyje głównie z kruszywa oraz transportu intermodalnego, ale z powodu dekarbonizacji, węgiel przestanie być siłą finansującą spółkę. - Dziś gonimy czas, ścigamy się z zapóźnieniami. Mamy wagony, które nie zawsze spełniają normy by wjeżdżać do Niemiec. Musimy być na rynku konkurencyjnym, jeśli tego nie przypilnujemy jako spółki i państwo to będziemy tylko krajem tranzytowym. Szukamy miejsca na nasze terminale w Ukrainie. Musimy się rozpychać jako spółka w Europie. Oczekujemy sprawiedliwego konkurowania. Konkurujemy na tym rynku ze 120 firmami, ale też życzylibyśmy sobie, by rynek europejski był sprawiedliwie otwarty dla wszystkich. Chcemy być w Trójmorzu, zaistnieć na Bałkanach – mówił Seliga.