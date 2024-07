Rząd chce rozszerzyć sieć płatnych dróg w Polsce. Jest projekt nowych przepisów

O Kamali Harris mówi się, że jest konfliktowa i ma problem ze zbudowaniem zespołu wokół siebie. To może mieć znaczenie, bo kampanie amerykańskie to jest wielki spektakl. Team, który robi kampanię musi być zgrany – jeśli kandydatka będzie nadawała na innych tonach niż ludzie, którzy tę kampanię będą jej robić, to może być to kłopot - powiedział Piotr Zaremba, historyk i publicysta.