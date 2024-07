Nie spełniły się prognozy: latamy więcej. Co z cenami biletów?

Ryanair poinformował, że ceny w sezonie letnim będą „materialnie niższe”. I są już na to niezbite dowody. Ceny biletów u irlandzkiego przewoźnika są w II kwartale 2024 r. były o 15 proc. niższe od tych w tym samym okresie 2023 i spadły ze średniej 49,07 euro do 41,93 euro.

O presji na ceny informowały także globalni przewoźnicy - Lufthansa i Qatar Airways. W Stanach Zjednoczonych - Delta Airlines, która nadal nie jest w stanie uporać się ze skutkami technologicznej zapaści z ostatniego piątku.

Więcej jest też cen promocyjnych, nawet na kierunkach typowo wakacyjnych. Oczywiście najtańsze bilety można kupić rezerwując podróż na 21-72 dni przed planowanym wylotem, na rejs odbywający się w środku tygodnia, Ta cena będzie jeszcze niższa, jeśli za bilet zapłacimy kartą kredytową związaną z programem lojalnościowym.

Finanse linii lotniczych ucierpią

- Popyt mamy silny, ale ceny są słabsze, niż zakładaliśmy i niższe od 2023 roku - mówi prezes Ryanaira Michael O’Leary.

Wcześniej zapewniał, że bilety raczej nie podrożeją, a jeśli nawet podrożeją, to niewiele. Miało to być ok. 10 proc. w górę. Jako powód O’Leary podawał opóźnione dostawy samolotów B737 MAX i brak maszyn do przewożenia pasażerów w szczycie sezonu.