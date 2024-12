05:20 Eksplozje w obwodzie czerkaskim

Jak informuje telewizja Suspilne w rejonie miasta Czerkasy, stolicy obwodu, i na ich przedmieściach, aktywna jest obrona przeciwlotnicza.



04:40 W ciągu doby na froncie doszło do 214 potyczek

Informacje takie podał w niedzielę wieczorem Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosjanie przeprowadzili w ciągu 24 godzin dwa ataki rakietowe, 34 ataki powietrzne i ponad 3,4 tys. ostrzałów pozycji ukraińskich sił zbrojnych i terenów zabudowanych.



04:38 Władimir Putin spotka się z medalistami XVII Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu

Jak informuje biuro prasowe Kremla Putin wręczy medalistom igrzysk odznaczenia państwowe. Sportowcy z Rosji zdobyli na igrzyskach paralimpijskich 64 medale, chociaż nie startowali na nich pod rosyjską flagą.



04:34 SPD w swoim programie wyborczym wykluczyło możliwość przekazania pocisków Taurus Ukrainie

Jak podaje agencja dpa w programie wyborczym partii kanclerza Olafa Scholza pojawiło się zapewnienie, że SPD wspiera Ukrainę w jej walce z Rosją, ale jednocześnie nie chce, by Niemcy stały się stroną w konflikcie, co wyklucza przekazanie pocisków Taurus nad Dniepr. Taurus to pociski powietrze-ziemia, które mogą razić cele na odległość nawet 500 km.



04:31 Szef wywiadu wojskowego Ukrainy podarował muzeum noże zdobyte na Rosjanach

Główny Wydział Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy podał, że jego szef, gen. Kyryło Budanow, podarował Muzeum Historii Ukrainy w czasie II wojny światowej noże żołnierzy rosyjskich wojsk specjalnych zdobyte w czasie operacji prowadzonych przez wywiad wojskowy. Okazją do przekazania noży była 50. rocznica powstania muzeum.



04:28 Ukraińcy: Rosjanie oferują bankowym dłużnikom anulowanie długów w zamian za zaciągnięcie się do armii

Centrum Narodowego Oporu, ukraiński portal rządowy opisujący sytuację w okupowanych częściach Ukrainy, informuje o podjętych przez Rosjan działaniach, które mają skłonić osoby, mające dług wobec banku, do zaciągnięcia się do rosyjskiej armii. Z informacji podawanych przez stronę ukraińską wynika, że Rosjanie obiecują anulowanie długów osobom, które mają kredyt w banku, jeśli podpiszą one kontrakt z rosyjską armią. Umorzenie długu może mieć miejsce nawet wtedy, gdy kontrakt z rosyjską armią podpisze bliski krewny dłużnika.



04:25 Od północy Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy alarmuje o rosyjskich dronach-kamikadze nad wieloma obwodami

Drony pojawiły się m.in. nad obwodem kijowskim.



04:24 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1026 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1026 dniu wojny Foto: PAP