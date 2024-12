Wojna na Ukrainie. Władimir Putin mówi o przełomie. „Całkowite przejęcie inicjatywy”

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1026 dniu wojny Foto: PAP

Prezydent Rosji mówił, że Zachód narzuca światu swoje zasady, choć dla niego jest „tylko jedna zasada - żadnych zasad”. Oświadczył, że Zachód doprowadził Rosję do jej „czerwonych linii” i oświadczył, że Moskwa nie może tego ignorować. Z kolei władze Ukrainy kolejny raz nazwał nielegalnymi, wspomniał też o tym, że kadencja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego już upłynęła.

Odnosząc się do wojny na Ukrainie Putin przekonywał, że Rosja nie walczy z narodem ukraińskim, lecz z „reżimem w Kijowie”. Przekonywał, że ewentualna decyzja Ukrainy o obniżeniu wieku poboru do 18 lat nie zmieni niczego na polu bitwy. Mówił także, że na froncie doszło do przełomu „na całej linii kontaktu bojowego” oraz że wojska rosyjskie prowadzą działania, które doprowadziły do „całkowitego przejęcia inicjatywy strategicznej” przez nie. Odniósł się też do walk w obwodzie kurskim, gdzie od sierpnia Ukraińcy prowadzą działania rajdowe. - Tutaj oczywiście świętym obowiązkiem sił zbrojnych jest wyrzucenie wroga z naszego terytorium - powiedział.

Andriej Biełousow: Wojska rosyjskie czynią szybkie postępy na Ukrainie

Minister obrony Rosji Andriej Biełousow mówił, że Rosja musi być gotowa na różne scenariusze, w tym na możliwy konflikt zbrojny z NATO w nadchodzącej dekadzie. Zapewnił Putina, że wyznaczone przez niego cele zostaną osiągnięte. Mówił też, że obecnie wojska rosyjskie „znacząco przyspieszyły” swe postępy i codziennie zajmują teren o powierzchni ok. 30 km2.

Odnosząc się do spraw rosyjskiego wojska minister deklarował, że „praktycznie nie ma zakłóceń w dostawach szczególnie popularnych rodzajów amunicji, broni i sprzętu”. Wyliczał, że każdego dnia rosyjscy żołnierze korzystają z 3,5 tys. dronów i że liczba ta stale rośnie. Mówił, że rosyjska obrona powietrzna jest skuteczna. Twierdził, że Rosjanie zestrzelili w 2024 roku 86 pocisków manewrujących Storm Shadow i Scalp, 215 pocisków balistycznych ATACMS, 1629 rakiet HIMARS oraz ponad 27 tys. dronów.