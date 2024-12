Trzeba zapewnić, by kraje europejskie były przy stole, tak aby Trump i (prezydent Rosji Władimir Putin) nie będą decydować o architekturze bezpieczeństwa Europy Ruben Brekelmans, minister obrony Holandii

Minister obrony Holandii: W misji pokojowej na Ukrainie mogą początkowo wziąć udział tylko niektóre państwa UE

W ubiegłym tygodniu Macron rozmawiał o swoim planie w Warszawie z Donaldem Tuskiem. Tusk wykluczył możliwość wysłania polskich żołnierzy na Ukrainę, ale zadeklarował, że Polska mogłaby wesprzeć taką misję logistycznie. Polski premier tłumaczył, że nasz kraj zapewnia bezpieczeństwo NATO pilnując granicy z Rosją i Białorusią.



Brekelmans przyznał, że może być trudno skłonić wszystkie 27 krajów UE do jednomyślności ws. sił pokojowych, które miałyby być wysłane na Ukrainę i, „biorąc pod uwagę pilną potrzebę” opcją mogłoby być pierwotne wysłanie nad Dniepr żołnierzy z mniejszej liczby państw.



- Ale jeśli chcemy, by było to wiarygodne, potrzeba (żołnierzy z) wielu państw, w tym z tych największych – zaznaczył holenderski minister obrony.



Minister nie wykluczył możliwości wysłania na Ukrainę holenderskich żołnierzy. Polityk wywodzący się z centroprawicowej Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji podkreślił, że „zależałoby to od tego, co zostanie zaproponowane i jak będzie wyglądać”. Jednocześnie zaznaczył, że Holandia chce uniknąć bezpośredniej konfrontacji NATO z Rosją. - To, co jest obecnie rozważane, to potencjalne porozumienie pokojowe. Ale wciąż jest za wcześnie, by mówić o konkretach, więc nie będę spekulował - podsumował w kontekście udziału holenderskich żołnierzy w ewentualnej misji pokojowej na Ukrainie.