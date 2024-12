Rosyjscy hakerzy chcieli zakłócić przebieg wyborów? SMS-y o treści "głosuj na PiS"

Po tym, jak powołano biegłych z zakresu cyberterroryzmu, okazało się, że hakerzy włamali się na serwer firmy zarządzającej infokioskami i zdalnie zmienili treści wyświetlane na ekranach komunikaty – podaje "Gazeta Wyborcza". "Firma, z której konta zlecono wysyłkę kilkuset tysięcy SMS-ów, zaprzeczyła, by była to jej inicjatywa. Śledczy ustalili, że hakerzy uzyskali dostęp do jej konta — znali login i hasło do panelu, w którym zleca się rozesłanie wiadomości" — czytamy.

Zdaniem źródeł dziennika, "byli zawodowcy, a nie amatorzy". "Metody działania wskazują na rosyjskie służby. Wpisują się też w rosyjskie kampanie dezinformacyjne prowadzone w Europie — twierdzą nasze źródła" — podkreślono.

Brejza: Potwierdza się to, przed czym przestrzegamy. Błaszczak: Jedyne, co mają do zaoferowania, to fake-newsy

Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się Krzysztof Brejza, europoseł Platformy Obywatelskiej. "To hakerzy związani z rosyjskim wywiadem mieli masowo wysyłać, przed wyborami w 2023, setki tys. SMS »Głosuj naPiS«. Przejęli też ekrany w galeriach handlowych, na których w ciszy wyborczej agitowali na rzecz wierchuszki PiSu. Wstrząsające ustalenia «Wyborczej» potwierdzają to, przed czym przestrzegamy od dawna" – podkreślił.

Politykowi szybko odpowiedział były szef MON Mariusz Błaszczak. "Krzysztof Brejza razem z «Gazetą Wyborczą» jak Radio Erewań. Opisane przez nich SMSy, nie zachęcały do głosowania na PiS tylko zniechęcały do tego! Ależ oni mają panikę w Koalicji 13 grudnia, skoro już w prekampanii wyborczej jedyne co mają do zaoferowania to fake-newsy" – stwierdził.