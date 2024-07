04:39 W nocy Ukraina była celem ataku rosyjskich dronów

Drony pojawiły się nad obwodami południowej i środkowej Ukrainy.



04:37 W Odessie rozległa się w nocy seria eksplozji

Telewizja Suspilne informuje na swoim kanale w serwisie Telegram o co najmniej trzech eksplozjach.



04:36 Ukraińska straż graniczna publikuje nagranie ilustrujące zniszczenie rosyjskiego czołgu

W rejonie Wołczańska rosyjski czołg, przy użyciu dronów, zniszczyła jednostka straży granicznej „Szkwał”.



04:31 4,3 mln uchodźców z Ukrainy korzysta na terenie UE z tymczasowej ochrony

Tymczasowa ochrona to unijny mechanizm nadzwyczajny, który jest uruchamiany w wyjątkowych okolicznościach związanych z masowym napływem uchodźców. Jest ona alternatywą dla klasycznej procedury azylowej — w porównaniu do niej jest uproszczona. Z danych Eurostatu wynika, że w UE, na dzień 31 maja, z tymczasowej ochrony korzystało 4,3 mln uchodźców z Ukrainy — najwięcej w Niemczech (1,3 mln), Polsce (953,2 tys.) i Czechach (356,4 tys.).



04:30 Szef Roskosmosu będzie w Chinach rozmawiał o budowie elektrowni atomowej na Księżycu

Jurij Borysow, szef rosyjskiej agencji kosmicznej (Roskomos), w środę odwiedzi Chiny, gdzie będzie rozmawiał na temat planu budowy elektrowni atomowej na Księżycu. W Dumie Borysow mówił, że strona chińska jest „bardzo zainteresowana” tym projektem.



04:28 Władimir Putin będzie rozmawiał z członkami rządu o budowie punktów kontrolnych na granicy

Rozwój sieci punktów kontrolnych wzdłuż granicy Federacji Rosyjskiej będzie głównym tematem spotkania Władimira Putina z członkami rosyjskiego rządu. Spotkanie odbędzie się w formie wideokonferencji.



04:24 Wołodymyr Zełenski: Atak na szpital Ochmadyt to sygnał Putina dla świata

Prezydent Ukrainy, w czasie przemówienia w Instytucie Reagana w Waszyngtonie, oskarżył prezydenta Rosji Władimira Putina o to, że ten świadomie rozkazał zaatakować szpital dziecięcy Ochmadyt w Kijowie i inne cele cywilne w przededniu szczytu NATO. - To był jego sygnał dla świata, dla wszystkich państw. To jest sygnał dla krajów NATO, do wszystkich naszych sojuszników, że będzie nadal zachowywał się w ten sposób — powiedział prezydent Ukrainy.



04:23 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 867 dniu wojny

