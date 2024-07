USA o "znaczącym wzmocnieniu czynnika odstraszania" Rosji w Europie

Informacja przekazana przez Biały Dom jest realizacją zapowiedzi Stanów Zjednoczonych sprzed szczytu NATO, który odbywa się obecnie w Waszyngtonie. Wcześniej przedstawiciele Białego Domu mówili o "znaczącym wzmocnieniu czynnika odstraszania" Rosji w Europie.

Jak zauważają komentatorzy, będzie to pierwsze rozmieszczenie amerykańskich rakiet o tak dużym zasięgu od czasu rosyjskiej inwazji. Ma być to też odpowiedź na rozmieszczanie przez Rosję rakiet Iskander na Białorusi i w Obwodzie Królewieckim.

Rakiety SM-6 to podstawowy pocisk stosowany między innymi w ramach systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Aegis. Tomahawk to natomiast pocisk manewrujący o zasięgu do 2,5 tys. Kilometrów.