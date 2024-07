Budżet na wojsko ma być rekordowy. Cezary Tomczyk: Dziękuję Donaldowi Tuskowi i podatnikom

Czytaj więcej Polityka Czy Polska będzie zestrzeliwała rosyjskie rakiety nad Ukrainą? Deklaracja Tuska - Sprawę traktujemy serio jako otwartą, ale jeszcze nie sfinalizowaną - powiedział premier Donald Tusk, odnosząc się do możliwości strącania przez polskie siły rosyjskich rakiet lecących nad Ukrainą w stronę Polski. Na konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim zaznaczył, że potrzeba tu współpracy w ramach NATO.

Wiceminister obrony narodowej był pytany o Stany Zjednoczone i możliwe zwycięstwo byłego prezydenta Donalda Trumpa w listopadowych wyborach prezydenckich. Odparł, że "trzeba zrobić wszystko - czy to będzie Joe Biden, czy Donald Trump - żeby polityka amerykańska się nie zmieniła". Zdaniem posła Platformy Obywatelskiej, w ciągu ostatnich miesięcy "Europa się obudziła". - Każdy przywódca europejski zrozumiał, że nie można w nieskończoność liczyć na Stany Zjednoczone, bo NATO to dwie nogi, Europa i USA. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby te nogi były jak najsilniejsze - przekonywał na antenie Polskiego Radia Tomczyk.

Budżet na obronność. Cezary Tomczyk dziękuje podatnikom i Donaldowi Tuskowi

- Polska jest jedynym krajem na świecie, który graniczy jednocześnie z Rosją, Ukrainą i Białorusią. Musimy namawiać naszych europejskich partnerów do tego, żeby zwiększali wydatki na obronność. Sami dajemy świetny przykład. Chciałbym podziękować wszystkim podatnikom, bo to, że dzisiaj Polska wydaje rekordowo dużo pieniędzy na obronność, na modernizację armii, to zasługa przede wszystkim polskich podatników, którzy się na to godzą - powiedział.

Czytaj więcej Wojsko Obniżenie wydatków na obronność? Generał uspokaja. "Budżet będzie wzrastał" - Nie mówimy o żadnej redukcji wydatków obronnych, o żadnej redukcji budżetu resortu obrony narodowej. Ten budżet, przy naszych szacunkach aktualnych, które trwają, będzie wzrastał rok do roku - powiedział gen. Sławomir Kozicki, odnosząc się do doniesień ws. planu obniżenia wydatków na obronność.

Wiceszef MON zadeklarował także, że przyszłoroczny budżet Polski na obronność będzie rekordowo wysoki zarówno nominalnie, jak i w relacji do PKB. - Z naszego punktu widzenia im (budżet - red.) większy, tym lepszy, bo wtedy możemy kupić więcej uzbrojenia, wspomóc naszych żołnierzy, zwiększać armię. I to się de facto dzieje, więc tu jest myślę, że ogromne podziękowanie dla wicepremiera Kosiniaka-Kamysza (szefa MON - red.), dla ministra finansów, przede wszystkim dla premiera Donalda Tuska, bo to świadoma decyzja rządu, że budżet na obronę narodową będzie najwyższy w historii - dodał Tomczyk.