Radosław Sikorski o pomocy NATO dla Ukrainy: Szczególnie to docenią

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas rozmowy z RMF FM zapytany został między innymi o to, co znajdzie się w postanowieniu końcowym szczytu NATO. Jak podkreślił Sikorski, będą to nowe pieniądze dla Ukrainy oraz sygnał o jedności Sojuszu wobec zagrożenia ze strony Rosji. - Myślę, że będzie to uczczenie sukcesu Sojuszu i dobry prognostyk na przyszłość - powiedział.

- To rzeczywiście sprawy najpilniejsze – zarówno nowe systemy Patriot i nie tylko, jak i rakiety do tych i istniejących systemów. Myślę, że Ukraina szczególnie to doceni — stwierdził Radosław Sikorski. Polityk zapytany został także o możliwość zestrzeliwania rakiet nad Ukrainą, które lecą w stronę Polski oraz o przeznaczanie większych kwot na zbrojenie oraz o nadchodzące zmiany w placówkach dyplomatycznych – obejmą one m.in. ambasadę RP w Waszyngtonie.

Wcześniej Sikorski powiedział także w Waszyngtonie, gdzie rozpoczął się szczyt NATO, że panuje przekonanie, iż Ukraina może wejść do NATO dopiero po wojnie, więc nie będzie w pełni usatysfakcjonowana owocami szczytu. Pytany o perspektywy ukraińskiej akcesji do NATO, polityk stwierdził zaś, że jest to trudna sprawa, gdyż "nie ma nic bardziej niebezpiecznego, niż gwarancje bezpieczeństwa, które byłyby niewiarygodne".

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, w mowie otwierającej szczyt NATO w Waszyngtonie przekonywał, że Ukraina może powstrzymać Władimira Putina i Rosję, która od ponad dwóch lat prowadzi wojnę najeźdźczą przeciwko swojemu sąsiadowi.