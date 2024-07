- Polska będzie miała te Patrioty, które są dzisiaj. Oczywiście może dochodzić do rotacji sprzętu, ale polskie Patrioty zostają w Polsce. Na pewno zostają amerykańskie Patrioty do chronienia lotniska w Rzeszowie, które jest ważnym punktem jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy. Musimy chronić to, co służy Ukrainie. Patrioty będą bronić polskiego nieba, także brytyjski system Sky Saber zostanie co najmniej do końca tego roku — zapewnił. Wicepremier mówił, że o pozostawieniu amerykańskiej baterii Patriotów w Polsce mówił mu sekretarz obrony USA, Lloyd Austin.



- Patrioty, które chronią lotnisko w Jasionce będą w Polsce. Może dochodzić do rotacji tego sprzętu. Ale ta liczba baterii, która jest teraz ze strony amerykańskiej jest utrzymana — zapewnił Kosiniak-Kamysz.