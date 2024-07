Kilka dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej agresji przeciw Ukrainie Władimir Putin oświadczył, że Rosja podnosi gotowość bojową sił odstraszania strategicznego, czyli rosyjskiej triady nuklearnej (lądowych, morskich i powietrznych środków przenoszenia broni atomowej) dlatego, że — jak wyjaśniał później rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow — nie spodobały mu się agresywne wypowiedzi ówczesnej szefowej MSZ Wielkiej Brytanii Liz Truss. I co się potem stało? Nic.



Rosja jak szaleniec w naszym domu, czyli nieustanne straszenie końcem świata

Nic nie stało się też po kolejnych filipikach Dmitrija Miedwiediewa, byłego prezydenta Rosji, który straszył Zachód III wojną światową, „płonącą ziemią” i „topiącym się asfaltem”. Rosja regularnie sięgała po atomowy straszak, by powstrzymać Zachód przed przekazaniem Ukrainie artylerii rakietowej, zachodnich czołgów, pocisków precyzyjnych dalekiego zasięgu, wreszcie myśliwców F-16. Propagandziści Kremla straszyli Wielką Brytanię „atomowym tsunami”, białoruski propagandzista straszył atakiem atomowym na Warszawę. Gdyby zapowiedzi Rosjan brać na poważnie to powinniśmy byli już przeżyć co najmniej kilka końców świata i — w najlepszym wariancie — właśnie z nostalgią wspominać nasz świat w bunkrach atomowych, ewentualnie w jaskiniach.



Tę strategię Rosji już wszyscy powinniśmy dawno przejrzeć — chodzi o stworzenie wrażania, że mamy do czynienia z szaleńcem, który wbiegł do pokoju obwieszony materiałami wybuchowymi i za chwilę wszyscy wylecimy w powietrze, jeśli nie oddamy mu kluczy do domu sąsiada. Ale ten szaleniec jest tak naprawdę do bólu racjonalny. Gdy widzi, że groźba nie zadziałała, to udaje, że nic się nie stało. Na Ukrainie pojawiły się zachodnie czołgi? Och, w sumie to nic takiego, będziemy je niszczyć. Na tereny, które Rosja uważa za swoje terytorium, spadają pociski ATACMS? No cóż, stało się. Nad Ukrainą pojawią się F-16? W sumie mamy Su-35, damy radę. Ale przekroczcie jeszcze jedną czerwoną linię, a już na pewno będzie koniec świata!