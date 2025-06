Ryzyko wojny coraz większe?

Gdyby ktoś myślał, że to strachy na lachy, to jest w błędzie; nie od takich ognisk wybuchały wojny, które wstrząsały cywilizacją; naprawdę jesteśmy na krawędzi. Tym bardziej muszą dziwić wyniki sondażu na temat społecznej recepcji propozycji krótkich, dobrowolnych szkoleń wojskowych, która wypłynęła z MON. Nie jesteśmy jako społeczeństwo specjalnie – to eufemizm – nimi zainteresowani. Zdecydowanie wzięłaby w nich udział mniej niż jedna piąta populacji. Nieco więcej niż 20 proc. bierze je w ogóle pod uwagę. Zdecydowana mniejszość kobiet i najmłodszych ankietowanych. Swoje poparcie, na różnym poziomie zainteresowania, zgłasza niemal połowa mężczyzn. Najlepiej wypada tu pokolenie 40–49, mieszkańcy większych miast i ludzie z wyższym wykształceniem.

Problemem jest ignorancja

Dla większości europejskich społeczeństw wojna to fikcja literacka. Uśpiła nas sączona przez dekady kroplówka pacyfizmu

Wnioski? Po pierwsze, jako społeczeństwo czujemy się w miarę bezpiecznie. Po wtóre, świadomość realiów rośnie z doświadczeniem życiowym, poziomem edukacji i stopniem poinformowania. Można pokusić się wręcz o tezę, że potrzeba przygotowania się do obrony kraju ma związek z tym, co mamy w głowie: wiedzą, potrzebą rozumienia świata, wyobraźnią.

Czy jesteśmy w tej kwestii wyjątkiem? W najmniejszym stopniu. Dla większości europejskich społeczeństw wojna to fikcja literacka. Uśpiła nas sączona przez dekady kroplówka pacyfizmu. Są tacy, których to zadowala. Są i inni, którzy biją na alarm. Osobiście jestem pośrodku. Uważam, że nie powinniśmy dać się uśpić, bo historia wobec śpiochów bywa bezwzględna. W trudnych czasach trzeba być czujnym i uważnym. Ale budzenie tej czujności należy do państwa. Oferta z MON powinna być wsparta kampanią uzasadniającą jej sens. Kampanią, która dotrze do wszystkich. Inaczej prześpimy okazję, która da nam szansę przygotować się na dużo gorsze czasy.