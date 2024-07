Ukraińcy mają być zakwaterowani i wyposażeni w sprzęt oraz przeszkoleni w polskich jednostkach wojskowych — prawdopodobnie w tych, które uczestniczyły już w szkoleniu Ukraińców. W Polsce, od początku wojny, przeszkolono już ok. 20 tysięcy ukraińskich żołnierzy.



Szacuje się, że finalnie do legionu powstającego w Polsce może zgłosić się kilka tysięcy ukraińskich uchodźców. Być może w Polsce szkoleni byliby też Ukraińcy, którzy przebywają w innych państwach UE.



Polska ma starać się, by koszty szkolenia i wyposażenia Ukraińców współfinansowały inne państwa unijne.



Ukraińska armia szuka rekrutów

Ukraina od pewnego czasu szuka sposobu na pozyskanie dodatkowych rekrutów do armii, która od dwóch i pół roku stawia opór rosyjskiemu najeźdźcy.



W kwietniu Ukraina zaostrzyła przepisy dotyczące mobilizacji. Przepisy dotyczyły m.in. Ukraińców w wieku poborowym przebywających poza granicami kraju. Ci z nich, którzy w ciągu dwóch miesięcy od przyjęcia przepisów nie zgłosili się do ukraińskich komend uzupełnień (było to możliwe również drogą elektroniczną) musieli liczyć się z tym, że nie będą mogli wyrobić sobie nowego paszportu w ukraińskich placówkach dyplomatycznych za granicą co zmuszałoby ich do powrotu na Ukrainę.