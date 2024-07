Andrzej Duda o Ukrainie w NATO: Jest jeden problem

Jak powiedział Andrzej Duda, „wszyscy wiedzą, że tutaj tak naprawdę szanuje się decyzję społeczeństwa ukraińskiego”. - To oni wyznaczają kierunek, w którym chcą, żeby podążało ich państwo – czy ma ono podążać ku Wschodowi, czy w stronę wolnego Zachodu - powiedział prezydent, zaznaczając, że Ukraina jest wspierana w działaniach obronnych przez państwa NATO. - Nikt z zewnątrz nie może tego zablokować, poza państwami NATO, które decydują o przyjęciu danego kraju do Sojuszu. (...) Nikt z zewnątrz nie ma tutaj nic do powiedzenia, nie może się tutaj skutecznie wtrącać - podkreślił.

Andrzej Duda: Nikt nie chce, by NATO włączyło się do trwającej wojny

Prezydent Duda ocenił, że w kwestii Ukrainy w NATO "jest tylko jeden problem". - Wojna musi się zakończyć, bo Ukraina musi być przyjęta do Sojuszu na wszystkich prawach, jak każde inne państwo członkowskie — powiedział. - To oznacza, że będzie wobec Ukrainy obowiązywał art. 5, czyli obowiązek kolektywnej obrony. Dzisiaj, kiedy wojna trwa, oznaczałoby to automatyczne włączenie się NATO do wojny przeciwko Rosji, a tego z kolei nikt nie chce — dodał. Jak zauważył prezydent, NATO jest sojuszem obronnym, ale gotowym do obrony "każdej piędzi" swojego terytorium.

Prezydent Duda w Waszyngtonie przed szczytem NATO: Musimy nieustannie wspierać Ukrainę

We wtorek w Waszyngtonie rozpoczął się – odbywający się w 75. rocznicę utworzenia NATO – szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, który potrwa do czwartku. W wydarzeniu – poza przywódcami państw członkowskich organizacji, uczestniczy także między innymi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polskę na szczycie reprezentują prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, szef MSZ Radosław Sikorski oraz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

W środę rozpoczęła się zasadnicza część szczytu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, rozpoczynając obrady przywódców państw NATO w Waszyngtonie, podkreślił między innymi, że sojusznicy "po raz pierwszy w historii" zobowiążą się do zwiększenia inwestycji w produkcję i zakup uzbrojenia. - Jesteśmy silniejsi niż kiedykolwiek - powiedział.