Andrzej Duda: Polska oczekuje konsekwentnej polityki wzmacniania NATO

Radosław Sikorski o pomocy NATO dla Ukrainy: Szczególnie to docenią

To rzeczywiście sprawy najpilniejsze – zarówno nowe systemy Patriot i nie tylko, jak i rakiety do tych istniejących już systemów. Myślę, że Ukraina szczególnie to doceni - powiedział w rozmowie z RMF FM Radosław Sikorski, szef polskiego MSZ.