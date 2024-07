Konfederacja: Umowa Polski z Ukrainą nieważna, Tusk przed Trybunał Stanu

- Coś takiego ogłaszane i przyjmowane z pominięciem parlamentu jest całkowicie nieakceptowalne w demokracji - oświadczył lider Konfederacji. Dodał, iż z posiadanej przez niego wiedzy wynika, że podczas ostatnich konsultacji czy posiedzeń komisji obrony narodowej nie było mowy o zobowiązaniach zawartych w tym porozumieniu. Bosak pytał, w jakim trybie te zobowiązania zostały zawarte i kto "bierze je na siebie".

Podkreślił, że umowa jest niesymetryczna - zawiera liczne zobowiązania państwa polskiego i prawie żadnych państwa ukraińskiego. Umowa, mówił wicemarszałek, nie precyzuje kosztów jej wykonania dla Polski ani tego, kto ma wykonywać wymienione w dokumencie zobowiązania i za nie odpowiadać. - To jest na tak wielu poziomach umowa zła i nieakceptowalna, że wygląda wręcz jak jakiś brudnopis, który został ogłoszony - ocenił.

"W ocenie Konfederacji to złamanie konstytucji"

- Jednocześnie premier swoim autorytetem, jak rozumiemy, ręczy za to coś. W ocenie Konfederacji, w ocenie naszych prawników, to złamanie konstytucji, to przyjęcie umowy przez osobę nieupoważnioną do tego, niemającą właściwych ustrojowych upoważnień i to materia konstytucyjna kwalifikująca się na Trybunał Stanu. Uważamy, że premier Tusk wyszedł poza swoje kompetencje — oświadczył Krzysztof Bosak. - Uważamy, że ta umowa jest nieważna, ponieważ nie została przegłosowana w Sejmie i nie słyszymy, by miała być ratyfikowana przez prezydenta. Liczymy, że prezydent zdystansuje się od tego — od tego trybu, od tych treści — podkreślił. - Do wyjaśnienia jest, jaki był stopień zaangażowania których ministerstw w negocjowanie tej umowy — mówił wicemarszałek Sejmu dodając, że w treści umowy nie widać śladów negocjacji.

Krzysztof Bosak: Polska oczekuje od Ukrainy zdjęcia blokady na eskhumacje ofiar rzezi wołyńskiej

Bosak powiedział też, że umowa przewiduje zobowiązania "tylko w jedną stronę". Ocenił, że Polska nie potrzebuje od Ukrainy pomocy w walce z korupcją. - To, czego oczekujemy od strony ukraińskiej — mówimy to w przeddzień kolejnej smutnej rocznicy ludobójstwa na Polakach dokonanego na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej — to zdjęcia blokady administracyjnej założonej na ekshumacje polskich ofiar - mówił.