Radosław Sikorski, doświadczony minister

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Jeśli Tusk zawiedzie wyborców utoruje drogę do władzy populistom Donald Tusk zamiast składać kolejne obietnice, pokazał wizję Polski, jaka przyświeca nowej koalicji. Ogromne zainteresowanie polityką pokazuje, jak wielki kredyt zaufania dostali. Ale jeśli wyborcy się rozczarują, entuzjazm z 15 października pryśnie.

Radosław Sikorski, jako młody człowiek, w 1981 roku wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie wystąpił o azyl i studiował na Oksfordzie. Jako reporter wojenny był w ogarniętym wojną Afganistanie. W tamtym czasie poznał swoją obecną żonę, Anne Applebaum. Wpływowa publicystka i historyczka utrzymuje bliskie relacje z kręgami administracji Joe Bidena, co może stworzyć ciekawą dynamikę, gdyby w listopadzie przyszłego roku do władzy wrócił Donald Trump.