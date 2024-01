05:31 Władimir Putin: Rosyjska armia odzyskała inicjatywę, państwowość Ukrainy może otrzymać nieodwracalny cios

Według Władimira Putina rozmowy o negocjacjach pokojowych są „próbą skłonienia Rosji, by porzuciła zdobycze, które osiągnęła w ciągu półtora roku”. - Ale to jest niemożliwe. Wszyscy rozumieją, że to niemożliwe — stwierdził rosyjski przywódca.



05:09 W nocy nad Odessą strącono 11 dronów-kamikadze

Jak informuje Dowództwo Operacyjne „Południe” atak rosyjskich dronów na południowe obwody Ukrainy trwał ok. 3 godzin. Drony nadlatywały znad Morza Czarnego. Nad obwodami mikołajowskim i kirowohradzkim strącono po jednym dronie. Szczątki zestrzelonych dronów uszkadzały budynki mieszkalne w Odessie, na której skoncentrował się rosyjski atak.



04:39 17 osób rannych w ataku rakietowym na Charków

Rosyjskie rakiety uszkodziły budynki mieszkalne i w budynek prywatnej placówki medycznej. Pod gruzami nadal może być uwięziona jedna osoba. Stan dwóch kobiet rannych w ataku jest poważny. Do szpitali trafiło 12 poszkodowanych w ataku. Mer Charkowa, Ihor Terechow podkreślił, że atak na centrum miasta miał wyłącznie terrorystyczny charakter. Według niego co najmniej 10 budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych w wyniku ostrzału



04:35 Trzy osoby ranne w nocnym ataku dronów-kamikadze na Odessę

Ołeh Kiper, gubernator obwodu odeskiego informuje, że w wyniku ataku dronów uszkodzony został budynek, z którego ewakuowanych musiało zostać 130 osób. W ataku ranne zostały trzy osoby — dwie kobiety w wieku 69 i 28 lat oraz 62-letni mężczyzna.



04:31 8-latka z miasta Czerniowce przekazała oszczędności na zakup drona dla ukraińskiej armii

Władze obwodu czerniowieckiego informują na Facebooku, że 8-letnia Daria Dużych zdecydowała się przekazać swoje oszczędności — ponad 15 tys. hrywien — na zakup drona dla ukraińskiej armii. Drona zakupiła wraz ze swoim dziadkiem.



04:27 Emmanuel Macron w lutym uda się z wizytą na Ukrainę

Podczas konferencji prasowej prezydent Francji ogłosił zakończenie prac nad „dwustronnym porozumieniem w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa”, które ma być podpisane w najbliższych tygodniach. Macron mówił też, że Francja przekaże Ukrainie kolejnych 40 pocisków powietrze-ziemia SCALP. Macron mówił również o zwiększeniu produkcji przemysłu obronnego Francji, co ma umożliwić m.in. dostarczenie Ukrainie większej liczby armatohaubic CAESAR. - Nie możemy pozwolić Rosji wygrać - mówił prezydent Francji.



04:24 Joe Biden spotka się w środę w Białym Domu z przedstawicielami Kongresu, by rozmawiać o dodatkowych środkach na pomoc dla Ukrainy

Biały Dom wystąpił do Kongresu o ponad 60 mld dolarów, które miałyby być przeznaczone na dalszą pomoc wojskową dla Ukrainy. Kongres jak dotąd nie podjął decyzji w tej sprawie.



04:21 W nocy w obwodzie biełgorodzkim dwukrotnie aktywna była obrona przeciwlotnicza

Jak informuje Wiaczesław Gładkow, gubernator obwodu biełgorodzkiego, nad obwodem w czasie drugiego uaktywnienia się obrony przeciwlotniczej strąconych zostało „kilka celów powietrznych”. Wcześniej resort obrony Rosji podał, że nad obwodem biełgorodzkim strącono siedem ukraińskich rakiet Wilcha i cztery drony.



04:20 Tak wyglądała sytuacja na ukraińskim froncie w 692 dniu wojny

