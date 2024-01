Zełenski o Putinie: Drapieżnik nie zadowoli się tylko mrożonkami

– Putin to jest drapieżnik, którego nie można nasycić mrożonymi produktami – mówił o ewentualnym „zamrożeniu” wojny w Ukrainie.

„(Wojna) może cyklicznie zmieniać się to zaostrzeniem, to zamrożeniem. (…) Jeśli konflikt nasili się, to raczej dojdzie do tego za pomocą konwencjonalnej broni, a nie środków atomowych, ale może rozprzestrzeniać się na sąsiednie kraje” – sądzą autorzy raportu przygotowanego na forum i oceniającego „globalne zagrożenia bezpieczeństwa”.

– Czy Rosjanie mogą użyć broni jądrowej? Sądzę, że nie. Ona jest efektywna, dopóki nie zostanie użyta. Kreml widzi, że Zachód nie decyduje się na jakieś działania ze strachu przed eskalacją, czyli jej użyciem – sądzi były dowódca amerykańskich wojsk w Europie gen. Ben Hodges.

Prawie połowę swego wystąpienia w Davos ukraiński przywódca poświęcił rosyjskiemu prezydentowi. – Wszyscy wiemy, że jest on jedyną przyczyną trwania różnych wojen i konfliktów oraz niepowodzeń wszystkich prób przywrócenia pokoju. On się nie zmieni. My musimy się zmienić – mówił.