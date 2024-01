Kto kogo przetrzyma? Francja idzie na konfrontację z Rosją w sprawie Ukrainy

To niepokojące dla Kremla sygnały. Francja, której dochód narodowy jest prawie dwa razy większy, niż Rosji, należy do największych producentów broni na świecie. Jest też obok Niemiec najbardziej wpływowym krajem Unii, który może przesądzić o polityce Brukseli np. gdy idzie o zaostrzenie sankcji wobec Moskwy. Przed rosyjską inwazją na Ukrainę 24 lutego 2022 roku to właśnie Macron starał się utrzymać więzi z Putinem i apelował, aby nie „upokarzać” Rosji. Jednak od tego czasu Francja radykalnie zmieniła podejście do Moskwy.

Francja wspiera Ukrainę

Na początku tego tygodnia nowy nowy minister spraw zagranicznych Stephane Sejourne wybrał Kijów za cel swojej pierwszy zagranicznej wizyty. We wtorek wieczorem już w Warszawie koordynował strategię ukraińską z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim.

Mamy dokładnie taki sam cel działania, co Polska: wsparcie dla Ukrainy tak długo, aż osiągnie zwycięstwo na Rosją. A to zwycięstwo muszą zdefiniować sami Ukraińcy. Nie będzie stosować wobec nich żadnej presji - mówią „Rzeczpospolitej” francuskie źródła dyplomatyczne.