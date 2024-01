Macron chce aby "Francja pozostała Francją". I zapowiada pomoc dla Ukrainy (WIDEO)

Prezydent Francji mówił też o obniżce podatków dla osób osiągających średnie dochody co ma być gestem w stronę tych pracowników, którzy nie zarabiają wiele, ale ich dochody są na tyle duże, że nie mogą liczyć na świadczenia ze strony państwa. - Wielu naszych rodaków zarabia za dużo, by otrzymać pomoc, ale za mało, by żyć godnie — powiedział Macron.



O swojej rywalce, Marine Le Pen, Macron powiedział, że jej partia jest „partią łatwego gniewu” i nie mówi prawdy wyborcom.



Macron zapowiedział, że w lutym uda się na Ukrainę, by sfinalizować dwustronną umowę o gwarancjach bezpieczeństwa. Zapowiedział też kolejne dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy.



Prezydent Francji zapowiedział przekazanie Ukrainie 40 pocisków precyzyjnych dalekiego zasięgu SCALP i kilkuset bomb w nadchodzących tygodniach.



Macron podkreślił, że Europejczycy muszą zapewnić, by Ukraina była w stanie nadal bronić się przed Rosją.



Prezydent Francji dodał, że Rosji nie można pozwolić pokonać Ukrainy, ponieważ w innym przypadku zagrożone będzie bezpieczeństwo Europy.