Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 693 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że w lutym uda się z wizytą na Ukrainę.

Putin wypowiedział się po tym, jak Szwajcaria — na prośbę Wołodymyra Zełenskiego — zgodziła się na zorganizowanie międzynarodowego szczytu pokojowego ws. Ukrainy. Zełenski chciałby, aby w szczycie uczestniczyły Chiny.

Podstawą do rozmów miałby być plan pokojowy, przygotowany przez stronę ukraińską, który Rosja zdecydowanie odrzuca. Plan przewiduje m.in. wycofanie się rosyjskich wojsk z terytorium Ukrainy zajętego po 24 lutego 2022 roku — tymczasem Rosja jest gotowa do negocjacji jedynie przy uwzględnieniu „nowej rzeczywistości terytorialnej”, co de facto należy rozumieć jako uznanie nielegalnych aneksji okupowanych części Ukrainy, których Rosja dokonała w 2022 roku.



Władimir Putin: Chcą, by Rosja porzuciła swoje zdobycze. To niemożliwe

Putin w swoim wystąpieniu odrzucił „tzw. formuły pokojowe” przedstawiane przez Ukrainę i Zachód oraz „zaporowe żądania”, jakie się w nich pojawiają.



- Cóż, jeśli nie chcą (negocjować), nie będziemy — powiedział.