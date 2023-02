05:19 Władze Wielkiej Brytanii poinformowały o śmierci swojego obywatela na Ukrainie

Rzecznik brytyjskiego Biura Spraw Zagranicznych oraz Wspólnoty poinformował, że brytyjskie władze udzielają wsparcia rodzinie obywatela Wielkiej Brytanii, który zginął na Ukrainie. Londyn nie podaje żadnych szczegółów dotyczących okoliczności śmierci Brytyjczyka podkreślając, że jego rodzina prosi o uszanowanie jej prywatności.



04:58 Jewgienij Prigożyn twierdzi, że Rosjanie w najbliższym czasie nie zajmą Bachmutu

Jewgienij Prigożyn, twórca Grupy Wagnera ocenił, że Rosjanie nie będą w stanie w najbliższym czasie zdobyć Bachmutu. We wpisie w serwisie Telegram Prigożyn przekonuje, że Ukraińcy wzmacniają front na tym odcinku przerzucając tam do 500 nowych żołnierzy dziennie.

04:27 Zełenski: W Donbasie trwa walka o każdy metr ukraińskiej ziemi

- Sytuacja na froncie, zwłaszcza w obwodach donieckim i ługańskim, pozostaje skrajnie trudna. To dosłownie walka o każdy metr ukraińskiej ziemi. Musimy zrozumieć znaczenie tych walk. Każdy metr wygrany tam to obrona całego kraju. Każdy dzień, w którym nasi bohaterowie utrzymają się w Bachmucie, Wuhłedarze, Marijince i innych miastach w Donbasie oznacza ograniczenie rosyjskiej agresji na tygodnie. To tam ma miejsce (...) niszczenie rosyjskiego potencjału. Wszystko, co wróg straci w Donbasie, nie będzie mogło być odtworzone. I jest to dokładnie ten potencjał rosyjskiej agresji, którym przywództwo państwa terrorystycznego spodziewało się zniszczyć naszą całą Ukrainę - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:24 W okupowanym przez Rosjan Mariupolu ludzie wciąż ustawiają się w długich kolejkach po jedzenie

"Mariupol. Luty 2023. Mróz. Setki osób stoją godzinami w kolejkach, by dostać ciepłe jedzenie. Codzienne życie w czasach okupacji" - pisze na swoim kanale w serwisie Telegram Petro Andriuszczenko, doradca ukraińskiego mera okupowanego Mariupola.



04:21 Amerykańskie dowództwo informuje o rosyjskich samolotach wojskowych w pobliżu Alaski

Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD) poinformowało, że 13 lutego w rejonie Alaski pojawiły się cztery rosyjskie samoloty wojskowe - bombowiec strategiczny Tu-95MS i eskortujące go myśliwce. Samoloty te wleciały w strefę identyfikacji obrony przeciwlotniczej (ADIZ) Alaski, ale nie znalazły się w amerykańskiej ani kanadyjskiej przestrzeni powietrznej.

04:16 Ministerstwo Obrony Rosji informuje o przełamaniu ukraińskiej obrony w obwodzie ługańskim

Ministerstwo Obrony Rosji w wydanym komunikacie informuje, że rosyjskie jednostki zmechanizowane z Centralnego Okręgu Wojskowego dokonały przełamania ukraińskiej obrony w obwodzie ługańskim. Nie wskazuje przy tym dokładnego miejsca przełamania frontu pisząc jedynie, że doszło do niego "w obszarze zalesionym". "W czasie ofensywy (...) ukraińskie jednostki wycofały się na odległość do 3 km od poprzednio zajmowanych linii. Przełamanie (...) nie mogło zostać powstrzymane nawet na drugiej linii obrony wroga" - czytamy w komunikacie. Resort obrony Rosji twierdzi, że Ukraińcy "wycofywali się w pośpiechu, nie mając czasu na zabranie sprzętu".



