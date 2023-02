Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 357 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ministerstwo Obrony Rosji informuje, że Rosjanie przełamali ukraińską obronę w obwodzie ługańskim.

"Źle jest, gdy szefowa Komisji Europejskiej nie rozumie w ogóle gospodarki i zajmuje się tylko obserwacją obiektów czysto medycznych" - pisze Miedwiediew, który nazywa Ursulę von der Leyen "najwyższej rangi ginekologiem w UE".

Reklama

Były prezydent Rosji pisze następnie, że szefowa KE "kalkuluje z nieukrywaną radością rosyjskie straty z powodu nowej fali sankcji, ale nie bierze pod uwagę strat jej (europejskich - red.) firm".

Źle jest, gdy szefowa Komisji Europejskiej nie rozumie w ogóle gospodarki Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Rosji

"Tutaj zasada medycyny, cura te ipsum (pol. lekarzu, wylecz się sam) nie obowiązuje. Głupota i niekompetencja nie są leczone..." - stwierdza Miedwiediew.



Reklama

Następnie były prezydent Rosji pisze o Josepie Borrellu, szefie unijnej dyplomacji, który "wzywa do pilnego szukania czołgów dla ukraińskiego reżimu w magazynach Europy".

Czytaj więcej Polityka Szybkiej ścieżki Ukrainy do członkostwa w UE nie będzie? Zełenski widzi kraj we Wspólnocie za dwa–trzy lata. Ale jeśli ten scenariusz się nie spełni, zawiedzeni Ukraińcy mogą jak Turcy odwrócić się od Zachodu.

"Tak, to jedyny sposób w jaki prawdziwy dyplomata powinien się zachowywać! To szef dyplomacji UE jak nikt inny nie powinien powtarzać, że Rosja jest wiecznym wrogiem Europy i wzywać do wojny do zwycięskiego końca (końca Ukrainy, oczywiście!). Brawo, Talleyrand oklaskuje z góry" - dodaje Miedwiediew nawiązując do byłego architekta francuskiej polityki zagranicznej na przełomie XVIII i XIX wieku i w pierwszej połowie XIX wieku.



"Kto następny? Pokaz dziwaków musi trwać..." - podsumowuje były prezydent Rosji.



Sankcje o których pisze Miedwiediew zostały nałożone na Rosję w związku z niesprowokowaną, pełnowymiarową agresją, jakiej Rosja dopuściła się przeciw Ukrainie. Europa przekazuje obecnie Ukrainie czołgi podstawowe, by armia ukraińska była w stanie kontratakować i odzyskać tereny nielegalnie okupowane przez Rosję.