Ludmiła Putina po rozwodzie z rosyjskim dyktatorem w 2013 roku zniknęła ze sceny politycznej. Kilka lat później poślubiła o 18 lat młodszego Artura Oczeretnego. Jak pisze hiszpański portal El Confidential, związek od początku ma błogosławieństwo Putina, a wkrótce po zawarciu związku małżeńskiego na koncie pary zaczęły pojawiać się miliony euro, które pozwoliły jej zgromadzić bogactwo rozsiane po całej Europie.

Wśród nieruchomości wyróżniają się dwa domy zlokalizowane w Marbelli. Według dochodzenia przeprowadzonego przez Politico, miały one otworzyć parze drzwi do ubiegania się o zezwolenie na pobyt w Hiszpanii.

Od czasu inwazji na Ukrainę sankcjami objęto setki osób podejrzanych o szerzenie prowojennej propagandy, zapewnienie źródła dochodów Kremlowi czy ukrywanie majątku osobistego Putina. Wielka Brytania umieściła Oczeretnych na swojej liście. Jednak do dziś para nadal nie jest objęta sankcjami UE, co pozwala im sprzedawać nieruchomości, aby nie zostały zamrożone. Chociaż nie ma publicznych dowodów na to, że zdobyli swoje bogactwo i majątek nielegalnie, wartość domów znacznie przekracza ich znane źródła dochodów.



Dwa domy w luksusowej urbanizacji w Marbelli kupił Oczeretny. Pierwszy został zakupiony w 2011 roku za 800 000 euro. Drugi - w 2014 roku — na krótko przed ślubem — za milion euro.



W 2015 roku, niemal w tym samym czasie, kiedy Arthur Oczeretny świętował ślub z byłą małżonka Putina, kupił za trzy miliony euro luksusowy apartament w Davos, siedzibie dorocznego Światowego Forum Ekonomicznego, na którego ostatnia edycję Rosja nie miała prawa wstępu za napaść na Ukrainę.



Według Politico sam fakt, że Arthur Oczeretny był w stanie kupić mieszkanie w Szwajcarii, jest niezwykły, ponieważ szwajcarskie prawo zabrania obcokrajowcom kupowania domów, z wyjątkiem ograniczonego zestawu okoliczności, takich jak domy wakacyjne lub jeśli mogą udowodnić, że pracują i mieszkają w Szwajcarii. Ponadto zagadką pozostaje, jak Oczeretny, dyrektor Centrum Rozwoju Relacji Interpersonalnych, organizacji pozarządowej specjalizującej się w działaniach PR-owych, mógł pozwolić sobie na taka nieruchomość z deklarowanych dochodów.



Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Wielka Brytania nałożyły sankcje na setki osób powiązanych z Kremlem.

Jak dotąd tylko Wielka Brytania objęła swoimi sankcjami małżeństwo Oczeretnych, ale rząd Ukrainy i Fundacja Antykorupcyjna dążą do tego, aby objęła je nimi także Unia Europejska.

Zapewne obawa przed takim rozwojem sytuacji spowodowała, że małżeństwo pilnie pozbywa się nieruchomości w Marbelli.