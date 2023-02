Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 357 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ministerstwo Obrony Rosji informuje, że Rosjanie przełamali ukraińską obronę w obwodzie ługańskim.

Z komunikatu FSB wynika, że mężczyzna jest podejrzany o akty sabotażu przeciwko infrastrukturze kolejowej w Rosji wykonywane na polecenie służb specjalnych Ukrainy.



"Pod koniec listopada 2022 roku, aby prowadzić działalność terrorystyczną, pod pretekstem bycia uchodźcą, został wysłany z Łotwy do Rosji, aby zalegalizować się i pozyskać rosyjskie obywatelstwo" - podaje FSB, którego komunikat cytuje agencja Interfax.

Mężczyzna, urodzony w 1977 roku, miał być "zrekrutowany przez SBU na terytorium Polski, w Bydgoszczy przy bezpośrednim udziale polskich służb specjalnych".

Do Rosji miał zostać przerzucony przy współdziałaniu służb specjalnych Łotwy.

Na nagraniu opublikowanym przez FSB mężczyzna przyznaje się, że do współpracy pozyskano go w Polsce i przekonuje, że został zmuszony do współpracy "pod groźbą fizycznej przemocy wobec jego córki, która mieszka w Wilnie".

Mężczyzna przyznaje się też do dwóch podpaleń infrastruktury kolejowej, które nagrał, by poinformować o nich ukraińskie służby.