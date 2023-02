Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 357 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ministerstwo Obrony Rosji informuje, że Rosjanie przełamali ukraińską obronę w obwodzie ługańskim.

Coroczny raport „Military Balance” publikowany przez brytyjski Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych (IISS - International Institute for Strategic Studies) – jedną z najważniejszych wojskowych baz danych – pokazuje skutki rosyjskiej inwazji na armie świata.



W tym roku prace analityków koncentrowały się głównie na wojnie w Ukrainie i stratach armii rosyjskiej. Według twórców raportu Rosja straciła 50 procent czołgów T-72B3 i T-72B3M oraz wiele czołgów T-80, a te pojazdy należą do najnowocześniejszych w Rosji.

Program modernizacji T-72B3M rozpoczął się dopiero w 2014 roku, a ze Rosja coraz częściej korzysta ze starszego sprzętu, wcześniej wycofanego ze służby.

Rosja odniosła także poważne straty w siłach powietrznych. IISS szacuje, że w 2022 roku Rosja straci od sześciu do ośmiu procent taktycznych samolotów bojowych i od dziesięciu do 15 procent niektórych typów samolotów. Należą do nich myśliwiec wielozadaniowy Suchoj Su-30SM Flanker, który wszedł do służby pod koniec lat 80., a także bombowce Suchoj Su-24M i nowsza wersja M2.

Rosyjskie Siły Powietrzne straciły również wiele Suchoj Su-25, a także bardziej nowoczesny bombowiec Suchoj Su-34.

„Military Balance” zwraca uwagę nie tylko na straty sprzętu wojskowego, ale zauważa też, że Rosja pozyskała od Iranu drony, a być może także rakiety balistyczne, w zamian zamian mogłaby przekazać Teheranowi myśliwce Suchoj-34 pierwotnie produkowane dla Egiptu.

Jak wojna wpłynęła na armie Europy?

IISS zauważa, że rosyjska inwazja skłoniła kilka krajów europejskich do zwiększenia wydatków na obronę. Dyrektor IISS, John Chipman poinformował, że w samej Europie roczne wydatki na obronność wzrosły ósmy rok z rzędu. Ale z powodu inflacji wartość światowych wydatków wojskowych w 2022 roku spadła realnie o 2,1 procent.

Konsekwencje wojny są zauważalne w wielu armiach europejskich. Na przykład Polska przekazała Ukrainie broń, w tym czołgi bojowe T-72. Dlatego wiele europejskich armii szuka zaopatrzenia w innych krajach. „Dzięki temu procesowi Korea Południowa stała się ważnym dostawcą systemów obronnych w Europie” — donosi IISS. Korea dostarcza czołg podstawowy K2 Black Panther i samobieżną haubicę K9, pojazd gąsienicowy podobny do niemieckiej samobieżnej haubicy z 2000 roku.

Chiny mogą wyprzedzić USA

Raport "Military Balance" dotyczy również innych regionów świata. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Chinami prowadzi również do zbrojeń w regionie Pacyfiku.

Wykazano, że Pekin zwiększył wydatki na wojsko w bezprecedensowym tempie - 2022 roku wzrosły one o 7 procent. Chiny ogłosiły budowę nowych lotniskowców, wzrosła też produkcja myśliwców J-20A.

ISS zauważa, że jeśli Chny będą nadal produkować w takim tempie, w 2023 roku mogą prześcignąć Stany Zjednoczone pod względem posiadanych myśliwców piątej generacji, łącznie z najnowocześniejszymi F-22.