Gen. Skrzypczak w rozmowie z Wirtualną Polską był pytany, czy Amerykanie mogli wzbraniać się przez przekazaniem Ukrainie F-16 z obawy przed rosyjską bronią jądrową. - W narracji rosyjskiej cały czas jest ta broń jądrowa. Mieliśmy czas, by przyzwyczaić się do tej narracji Kremla i przede wszystkim uodpornić się na nią. Nie ma możliwości, by Władimir Putin użył tej broni, bo wspierające go Pekin i Delhi mu na to nie pozwolą - ocenił były dowódca Wojsk Lądowych.

- W propagandzie Kremla jest narracja, która ma straszyć potencjałem jądrowym. Nie jestem przekonany co do tego, że Rosjanie wypływają z ładunkami jądrowymi na akweny morskie. Te systemy również dla nich stanowią zagrożenie, o czym przekonaliśmy się przy okazji katastrofy rosyjskiego okrętu podwodnego „Kursk” - przekonywał Skrzypczak.

Zdaniem generała „wysiłkiem wszystkich krajów europejskich i USA powinno być przekazanie Ukrainie broni do prowadzenia operacji pełnoskalowej”. - Wcale nie dajemy Ukrainie nowoczesnych systemów walki, tylko wyciągamy coś z lamusa. Trzeba zmienić filozofię i dać broń nie do obrony, ale do natarcia, jednak tylko wtedy, gdy będą to nowoczesne technologie militarne - mówił ekspert.

O spodziewanej przez NATO wiosennej ofensywy Ukrainy przeciwko Rosji mówił we wtorek sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin. - Ukraina chce nabrać rozpędu (…) Spodziewamy się, że wiosną przeprowadzą ofensywę – powiedział dziennikarzom amerykański generał po spotkaniu z ministrami obrony państw NATO w Brukseli.

Zapytany, czy sojusznicy Ukrainy omawiali we wtorek kwestię wysłania myśliwców, aby pomóc Kijowowi w obronie przed rosyjską inwazją, Austin odparł, że „nie ma dziś nic do ogłoszenia” w tej sprawie.