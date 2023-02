Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 357 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ministerstwo Obrony Rosji informuje, że Rosjanie przełamali ukraińską obronę w obwodzie ługańskim.

Błaszczak brał udział w dwudniowym szczycie ministrów obrony NATO w Brukseli. Mówiąc o przebiegu spotkań drugiego dnia obrad Błaszczak stwierdził, że "uczestniczył w podpisaniu kilku inicjatyw NATO-wskich".

Reklama

- Szczególnie ważne z punktu widzenia polskiego są dwie inicjatywy: inicjatywa związana z budową wspólnych, NATO-wskich magazynów uzbrojenia. Takie magazyny uzbrojenia budujemy w Polsce. I druga inicjatywa dotycząca wymiany informacji z rozpoznania satelitarnego - relacjonował.

Wicepremier mówił też, że Polsce "udało się skompletować batalion czołgów Leopard 2A4".

Reklama

- To było zdanie, które postawiłem przed sobą i zakończyło się ono sukcesem. Do 14 czołgów Leopard, które przekaże Polska, dołączyła Norwegia w liczbie ośmiu czołgów, Kanada - czterech czołgów, no i Hiszpania cztery do sześciu czołgów. Również Finlandia będzie uczestniczyła w tym projekcie jako donator czołgów stanowiących wsparcie dla batalionu pancernego - wyliczał Błaszczak.



- Teraz trwa szkolenie w Polsce - polscy, norwescy i kanadyjscy instruktorzy biorą udział w szkoleniu załóg ukraińskich - dodał.

2 proc. PKB przeznaczone na obronność to minimum Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej

Błaszczak mówił też, że "Sojusz Północnoatlantycki powinien koncentrować się na wzmacnianiu sił zbrojnych, budowaniu interoperacyjności". Jak dodał na forum szczytu mówił, iż "2 proc. PKB przeznaczone na obronność to minimum", a "cel powinien być znacznie wyższy".

Szef MON był też pytany czy w czasie obrad pojawiły się nowe deklaracje dotyczące ewentualnego przekazania Ukrainie zachodnich myśliwców.



- Nowe deklaracje się nie pojawiły, rozmowa ws. myśliwców toczyła się wczoraj, zobaczymy jak ten proces będzie dalej przebiegał. Polska posiada zbyt mało myśliwców nowoczesnych, by mogła uczestniczyć w takim programie. Natomiast są państwa, które posiadają dużą liczbę tych samolotów (F-16 - red.) - odparł.



Reklama

A czy Polska mogłaby przekazać Ukrainie poradzieckie myśliwce MiG-29?

- Wszystkie takie działania uzależniamy od zgody sojuszniczej - stwierdził Błaszczak.