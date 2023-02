Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 357 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ministerstwo Obrony Rosji informuje, że Rosjanie przełamali ukraińską obronę w obwodzie ługańskim.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski apelował o przekazanie Ukrainie samolotów bojowych. Do kwestii dostarczenia Ukrainie myśliwców w rozmowie z BBC odniósł się sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace.

Reklama

- Nie sądzę, byśmy w ciągu najbliższych kilku miesięcy, a nawet lat, przekazali myśliwce, ponieważ są to zupełnie inne systemy uzbrojenia niż ręczne wyrzutnie pocisków przeciwpancernych - powiedział. Szef brytyjskiego resortu obrony podkreślił kwestię szkoleń pilotów. - Nie można nauczyć się latać w tydzień lub dwa, to zajmie dużo czasu - stwierdził.

Wallace porównał samoloty bojowe do samochodów Formuły 1. Zaznaczył, że mają one "zespoły pit stop", tworzone przez "setki mechaników" i pilotów". - I to nie jest coś, co można stworzyć w ciągu kilku miesięcy, a my nie zamierzamy rozmieścić 200 członków personelu RAF na Ukrainie w czasie wojny - podkreślił.

Reklama

- Mówimy zatem, że musimy robić plany nie tylko na obecną walkę, kiedy pomagamy Ukrainie w odpieraniu nielegalnej inwazji Rosji, ale musimy pomóc Ukrainie w jej długoterminowej odporności, upewniając się, że po tej wojnie Ukraina będzie w stanie bronić się na dłuższą metę - powiedział minister obrony Wielkiej Brytanii.