Niejasne pozostaje stanowisko MKOl-u wobec Rosji, bo Rosyjski Komitet Olimpijski (ROC) został wprawdzie zawieszony za przyjęcie w poczet swoich członków organizacji sportowych z bezprawnie zaanektowanych regionów Ukrainy, ale jednocześnie organizacja podtrzymuje rekomendacje dotyczące dopuszczenia tamtejszych sportowców do udziału w międzynarodowych zawodach i zwleka z decyzją w sprawie ich występu na igrzyskach w Paryżu.

Ważne zawody kwalifikacyjne Olympic Qualifier Series (BMX, breaking, skateboardingu, wspinaczka sportowa) MKOl chciał pierwotnie zorganizować w Londynie, ale przeniósł je do Budapesztu i Szanghaju w obawie, że Brytyjczycy nie wpuszczą do kraju Rosjan. To modelowy przykład dwuznacznej polityki Bacha, który kokietuje, nęci oraz gra partię symultaniczną na wielu frontach i wygląda na to, że niezmiennie wygrywa.