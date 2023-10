Olimpijski klub milionerów

MKOl jest organizacją finansowo potężną. Wpływy od sponsorów oraz opłaty za prawa do transmisji telewizyjnych rodzą duże możliwości. Tylko w 2021 roku przychody sięgnęły 4,16 mld, a zysk wyniósł 843,8 mln dol. Wynagrodzenia najważniejszych menedżerów – trudno się na nie oburzać, skoro jakościowa kadra zarządcza w międzynarodowych korporacjach zawsze kosztuje – są tylko wycinkiem dużego tortu. Władze ruchu olimpijskiego jednocześnie regularnie chwalą się tym, że większość zysków błyskawicznie wtłaczają w krwiobieg świata sportu.

Publikacja listy płac rodzi jednak pytanie o proporcje. MKOl faktycznie dzieli się zyskami – przekazuje je organizatorom igrzysk, międzynarodowym federacjom zarządzającym swoimi sportami, krajowym komitetom olimpijskim oraz działaczom, trenerom i samym sportowcom – ale wielu uważa, że proces podziału nie jest wystarczająco transparentny. Sportowcy, czyli główni aktorzy wysoko wycenionego widowiska, chcieliby chociażby, aby znacznie więcej środków trafiało bezpośrednio do ich kieszeni, a nie do pośredników, co nietrudno zrozumieć.

Szeroka rzeka wpływów

MKOl w wydłużonym pandemią cyklu olimpijskim 2017–2021 miał przychody w wysokości 7,6 mld dol. To znaczący postęp, skoro w poprzednim czteroleciu (2013–2016) na konto organizacji wpłynęło 5,5 mld dol. 61 proc. przychodów to efekt kontraktów na prawa do transmisji z letnich i zimowych igrzysk.

Władze ruchu olimpijskiego dostaną do rozdania większe środki przede wszystkim dzięki kontraktowi z NBC, która jest najważniejszym płatnikiem MKOl. Amerykańska stacja za prawa do transmisji igrzysk w latach 2014–2020 zapłaciła 4,38 mld dol. Kolejny kontrakt, już dziesięcioletni (2022–2032), gwarantuje władzom światowego olimpizmu 7,65 mld dol. przychodu. Trudno się w tym kontekście dziwić, że organizatorzy kalendarz najważniejszych wydarzeń igrzysk – w Tokio dotyczyło to przede wszystkim finałów pływackich – dostosowują do czasu amerykańskiego.

30 proc. przychodów MKOl (835,6 mln dol.) to wkład partnerów z grupy TOP (Top Olympics Partner), czyli największych sponsorów organizacji, wśród których są: Airbnb, Alibaba, Atos, Bridgestone, Coca-Cola, Deloitte, Intel, Omega, Panasonic, P&G, Samsung, Toyota oraz Visa. Wszyscy mają w swoich dziedzinach wyłączność, co ogranicza pole manewru krajowym komitetom. Właśnie ze względu na umowy Toyoty i Omegi Suzuki oraz Morwa zostały niedawno partnerami Fundacji Polskiego Sportu, a nie Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl).

Piramida sponsorska MKOl – obejmuje kilkunastu globalnych partnerów, uzupełniają ją sponsorzy konkretnych imprez – to według Radosława Piesiewicza dobry wzór dla Polski, więc grupę TOP 12 chciałby przenieść na nasz grunt. – Siedem z nich to będą spółki Skarbu Państwa, pięć miejsc mamy dla sponsorów prywatnych. To uczciwy podział – mówił niedawno prezes PKOl. Dziś wśród sponsorów jego organizacji są Orlen, Totalizator Sportowy, Krajowa Grupa Spożywcza, Tauron, PKP Intercity oraz Enea. Większość umów podpisano w ciągu ostatnich kilku miesięcy.