Wybuch wulkanu w Indonezji. Ewakuowano ponad 12 tys. osób (WIDEO)

Wulkan Ruang wyrzuca gazy i pyły na wysokość 5 km

Indonezyjska agencja ds. reagowania na skutki klęsk żywiołowych (BNPB) poinformowała, że wszystkich 843 mieszkańców wyspy Ruang przewieziono na wyspę Manado. Mieszkańcy wyspy Tagulandang zostali przewiezieni na wyspę Siau.



Czytaj więcej Biznes Krytyczna sytuacja na wyspie. Wystosowała dramatyczny apel: adoptuj kozę Niewielką włoską wyspę Alicudi zamieszkuje zaledwie 140 mieszkańców, a także około 100 dzikich kóz. Jednak w tym roku stosunek ludzi do zwierząt stał się szalenie niezrównoważony.

Wtorkowa erupcja była poprzedzona przez serię erupcji, do których doszło w ostatnich tygodniach. W związku z wcześniejszymi erupcjami ewakuowano kilkaset osób a lotnisko w stolicy prowincji, Manado, zostało zamknięte.



Agencja wulkanologiczna podaje, że słup gazów i pyłów wyrzucanych przez wulkan osiągnął wysokość 5 km. Wszystkie osoby mieszkające w promieniu 7 km od wulkanu mają natychmiast się ewakuować w związku z możliwymi kolejnymi erupcjami. Erupcja zbiegła się ze wzrostem aktywności sejsmicznej w regionie.



Ruang to wyspa położona ok. 100 km od Manado, stolicy prowincji Celebes Północny. We wtorek, w związku z erupcją po raz kolejny zamknięto lotnisko w Manado z obawy przed pyłem wulkanicznym. Lotnisko pozostanie zamknięte do południa w środę.



Indonezja jest położona w tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia — na obszarze o podwyższonej aktywności sejsmicznej, na którym stykają się liczne płyty tektoniczne.